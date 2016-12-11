О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с бывшим премьер-министром Сомали Х.А.Хайре

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял бывшего премьер-министра Федеративной Республики Сомали (ФРС) Хасана Али Хайре.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах укрепления российско-сомалийского сотрудничества в различных областях с упором на задачи продвижения взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Х.А.Хайре поделился своими оценками и соображениями относительно развития общественно-политических процессов в Сомали в свете проходящих парламентских выборов. С.В.Лавров подтвердил неизменную поддержку России усилиям сомалийцев по формированию демократических институтов власти в стране. При этом была подчеркнута открытость Москвы к диалогу с представителями всех политических и региональных сил Сомали в интересах содействия обеспечению безопасности, стабильности, гражданского мира и суверенитета ФРС.