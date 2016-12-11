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О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
17 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом, прибывающим в Москву с рабочим визитом.
В ходе обстоятельного обмена мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня основное внимание будет уделено ситуации в Сирии и перспективам ее развития, включая продвижение комплексного политического урегулирования кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, проблематику постконфликтного восстановления страны и содействия процессу возвращения сирийских беженцев.
Будут также подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-сирийского сотрудничества.