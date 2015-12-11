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11.12.2015:45

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Н.Пандор

2188-11-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

11 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел телефонный разговор с Министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Н.Пандор.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, в том числе в контексте сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Отдельный акцент сделан на вопросах взаимодействия наших стран на «площадке» ООН, в том числе в контексте декабрьского председательства Претории в Совете Безопасности и отмечаемого в декабре с.г. 60-летия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

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