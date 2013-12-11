Об участии заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова в видеоконференции Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял участие в заседании Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в формате видеоконференции.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки дня. Рассмотрены вопросы углубления практического сотрудничества в рамках форума, в том числе в контексте борьбы с пандемией COVID-19 и обеспечения посткризисного восстановления.