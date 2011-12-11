Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередными санкциями США

Американские власти, к сожалению, не нашли другого способа отметить 10 декабря, День прав человека, кроме как снова расширить санкции в отношении российских граждан и организаций.

Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это – неуклюжий пиар ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека».

Фантазии тем, кто составлял новые ограничительные списки, не занимать. Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн «Чайка» – очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль «озаботиться» футбольным клубом.