О докладе МИД России о соблюдении прав человека на Украине

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Министерством подготовлен очередной доклад о ситуации с правами человека на Украине.

С сожалением приходится отметить, что в этой стране по-прежнему отсутствуют какие-либо признаки готовности властей разрешить сложившуюся тяжелую правозащитную ситуацию. Более чем за год, прошедший после президентских выборов, по большинству ключевых вопросов, в том числе в гуманитарной сфере, политика новой украинской власти практически не изменилась, оставшись такой же, как и при предыдущем президенте.

В стране продолжаются системные нарушения основных прав и свобод человека. Не соблюдается право на свободу и личную неприкосновенность. Имеют место многочисленные факты незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, направленного в том числе на принуждение задержанных к признанию вины.

Киевские власти не прекращают преследование политических оппонентов, независимых журналистов и медиа-компаний, а также неугодных властям членов общественных организаций. Нередко в «оказании давления» на инакомыслящих участвуют радикальные националистические структуры, действующие при молчаливом попустительстве властей. На этом фоне не вызывает удивления высокий уровень проявлений расизма, ксенофобии, антисемитизма, множественных актов вандализма в отношении религиозных и культовых объектов.

Взяв курс на насильственную украинизацию страны, власти последовательно принимают законодательные акты, ущемляющие права национальных меньшинств, прежде всего русскоязычного населения, и не соответствующие нормам Конституции и международным обязательствам Киева в правозащитной сфере. Особенно ярко это проявляется в образовательной сфере.

Киевские власти проводят целенаправленную политику фальсификации истории периода Второй мировой войны, оправдания и героизации нацистских преступников и их украинских пособников. Насаждаемые ими среди подрастающих поколений искаженные трактовки исторических событий тех лет и навязывание образов коллаборационистов в качестве «участников национально-освободительного движения» и примеров для подражания нацелены на долгосрочное культивирование националистического настроя среди широких масс населения.

Продолжают действовать введенные Киевом ограничения социальных и экономических прав внутренне перемещенных лиц, бежавших из зоны вооруженного конфликта на юго-востоке страны, а также гражданского населения, оставшегося в Донбассе. Украинские власти по-прежнему ограничивают их права, используя в качестве оправдания ссылки на необходимость борьбы с «российской агрессией» и сепаратизмом.