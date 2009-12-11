Об обмене поздравительными посланиями между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов М.Л.Эбрардом Касаубоном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 декабря Министр иностранных дел России С.В.Лавров и Министр иностранных дел Мексики М.Л.Эбрард Касаубон обменялись поздравительными посланиями по случаю 130-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами.

В своем обращении С.В.Лавров подчеркнул традиционно миролюбивый и обоюдовыгодный характер сотрудничества между Россией и Мексикой, приверженность наших стран нормам международного права, укреплению многосторонней дипломатии. Подтвердил настрой на развитие открытого конструктивного диалога с Мехико в духе уважения подходов и учета интересов друг друга, на благо народов наших стран, в целях укрепления стабильности и безопасности в мире.

Глава мексиканского МИД, в свою очередь, отметил, что выстраиваемые на протяжении 130 лет дружественные и доверительные связи между Россией и Мексикой позволили сблизить наши общества, а существующая между двумя странами солидарность играет важную роль в борьбе с новыми глобальными вызовами, что было продемонстрировано в условиях пандемии COVID-19.