Поздравительное послание Министра иностранных дел России С.В.Лаврова Министру иностранных дел Мексики М.Эбрарду по случаю 130-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ГОСПОДИНУ MAPCEЛО ЛУИСУ ЭБРАРДУ КАСАУБОНУ,

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

г. Мехико

Уважаемый господин Министр,

Примите искренние поздравления по случаю 130-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами.

Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и обоюдовыгодного сотрудничества расположенных на разных континентах государств, основанного на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов, общности нравственных и культурных ценностей, стремлении к равноправному и взаимоуважительному диалогу.

С удовлетворением отмечаем, что на современном этапе российско-мексиканские связи характеризуются регулярными политическими, межпарламентскими, межведомственными контактами, последовательным углублением торгового-экономического, инвестиционного, научного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Взаимодействие на международной арене свидетельствует о приверженности наших стран укреплению центральной роли ООН и верховенству международного права, неприятии односторонних подходов, защите принципа невмешательства и поддержке политико-дипломатических путей урегулирования кризисов и конфликтов.

С.ЛАВРОВ