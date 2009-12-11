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Поздравительное послание Министра иностранных дел России С.В.Лаврова Министру иностранных дел Мексики М.Эбрарду по случаю 130-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГОСПОДИНУ MAPCEЛО ЛУИСУ ЭБРАРДУ КАСАУБОНУ,
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
г. Мехико
Уважаемый господин Министр,
Примите искренние поздравления по случаю 130-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами.
Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и обоюдовыгодного сотрудничества расположенных на разных континентах государств, основанного на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов, общности нравственных и культурных ценностей, стремлении к равноправному и взаимоуважительному диалогу.
С удовлетворением отмечаем, что на современном этапе российско-мексиканские связи характеризуются регулярными политическими, межпарламентскими, межведомственными контактами, последовательным углублением торгового-экономического, инвестиционного, научного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Взаимодействие на международной арене свидетельствует о приверженности наших стран укреплению центральной роли ООН и верховенству международного права, неприятии односторонних подходов, защите принципа невмешательства и поддержке политико-дипломатических путей урегулирования кризисов и конфликтов.
С.ЛАВРОВ