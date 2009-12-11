Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «Россия и Мексика: отношения, устремленные в будущее» к 130-летию установления дипломатических отношений, Москва, 11 декабря 2020 года

11 декабря Россия и Мексика отмечают знаменательную дату – 130-летие установления дипломатических отношений. В 1890 г. была открыта новая глава в нашей совместной истории. За прошедшие десятилетия двусторонние связи, опирающиеся на чувства взаимной симпатии народов, взаимопереплетение культур, были обогащены тесным экономическим сотрудничеством, обоюдным стремлением выстраивать равноправное взаимоуважительное партнерство на основе близости политических интересов, нравственных ориентиров и ценностей.

Наше практическое взаимодействие началось, разумеется, гораздо раньше. Активно интересоваться Мексикой, входившей в состав Новой Испании, Российская Империя, которая владела территориями в Северной Америке, начала еще на заре XIX века. По линии существовавшей тогда торговой Российско-американской компании было проведено несколько экспедиций в регион. В 1812 г. на подступах к испанским владениям была основана крепость «Росс». И хотя контакты с мексиканцами в ту пору носили эпизодический характер, такое соседство усилило стремление лучше понять друг друга, заложило основы для дальнейшего сближения.

Новый этап начался в ходе борьбы мексиканского народа за освобождение от колониального гнета. После обретения Мексикой в 1821 г. независимости наши государства на протяжении двух десятилетий по сути имели общую границу – по заливу Румянцева (ныне – залив Бодега), к северу от которого до 1841 г. располагались владения русской крепости «Росс».

В конце 20-х – начале 30-х гг. XIX столетия представители России и Мексики провели ряд переговоров о возможности заключения торгового соглашения и обмене миссиями. Углублению контактов между двумя народами во многом способствовала русская эмиграция в регион. Для многих наших соотечественников, уехавших в Новый Свет строить новую жизнь, Мексика стала «вторым домом».

Символично, что исторические пути России и Мексики в XX веке имеют много схожих черт. В чем-то мы даже двигались параллельными курсами. В наших странах произошли крупные социальные революции (в 1910 г. в Мексике и в 1917 г. в России). Мексика стала первой страной американского континента, признавшей молодое советское государство и установившей в 1924 г. дипломатические отношения с СССР.

Большое влияние наше авангардное и революционное искусство оказало на мексиканскую монументальную живопись. Бывавший в Мексике поэт Владимир Маяковский дружил с художником-муралистом Диего Риверой. Режиссер Сергей Эйзенштейн, чье творчество мексиканцы почитают до сих пор, снимал в латиноамериканской стране фильм «Да здравствует Мексика!». «Страна ацтеков» стала второй родиной художника Владимира Кибальчича. Сегодня в мексиканском городе Мерида функционирует Центр изучения майя, носящий имя ученого Юрия Кнорозова, разработавшего ключ к расшифровке древней письменности этого народа.

В этом году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. Бережно храним в памяти, что в тяжелые годы жестокой борьбы с нацизмом Мексика поддержала нас. 201-я эскадрилья мексиканских ВВС, более известная как «Ацтекские орлы», сражалась на Тихоокеанском театре военных действий против Японии. А после Победы мы совместно с Мексикой трудились на благородном поприще строительства послевоенного мира, фундамент которого заложен Уставом ООН.

В этот период двусторонние отношения значительно расширились. Существенно активизировались культурные и научные обмены.

Окончание «холодной войны», распад СССР и драматические перемены на международной арене в 1990-х годах стали для российско-мексиканских отношений проверкой на прочность. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши страны успешно выдержали это испытание, укрепив свою роль в качестве важных центров мировой политики.

В XXI веке Россия и Мексика выступают как естественные партнеры в мировых делах. Видим в Мехико сильного и инициативного игрока на региональном и международном уровнях, имеющего самостоятельный голос в решении вопросов поддержания глобальной стабильности и безопасности. Нас сближает твердая приверженность верховенству международного права и укреплению центральной роли ООН в решении мировых проблем, неприятие односторонних подходов, выбор в пользу политико-дипломатических путей урегулирования кризисов и конфликтов.

Рамки нашего взаимодействия на современном этапе определены в Декларации о принципах отношений и сотрудничества, подписанной в 1997 г. Российско-мексиканские связи строятся на общей политической философии, в основе которой – понимание безальтернативности многополярного мироустройства, защита и утверждение национального суверенитета, соблюдение баланса интересов в международных отношениях. Мы не вмешиваемся во внутренние дела друг друга и не навязываем свои подходы ни в двустороннем диалоге, ни в многосторонних форматах.

Отталкиваясь от этих базовых пониманий, мы серьезно продвинулись в уплотнении ткани наших связей, стержневое значение для которых имеют встречи на высшем уровне. За последние два десятилетия Президент России В.В.Путин дважды побывал в Мексике, а мексиканские президенты трижды приезжали в Россию.

Конструктивный доверительный диалог между внешнеполитическими ведомствами позволяет эффективно решать возникающие проблемы, координировать подходы на международной арене. Россия и Мексика продуктивно взаимодействуют в ООН, «Группе двадцати», АТЭС, других международных и региональных структурах и объединениях. Рассчитываем, что наши контакты станут еще более насыщенными с учетом предстоящей совместной с Мексикой работы в Совете Безопасности ООН и Совете ООН по правам человека.

Ценим вклад Мексики в укрепление интеграционных процессов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Особо хотелось бы выделить ее инициативную роль в Сообществе латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), ротационное председательство в котором закреплено за Мехико в 2020-2021 гг. Настроены на возобновление регулярных контактов между Россией и СЕЛАК.

Важной составляющей межгосударственного диалога выступают межпарламентские связи по линии действующих в обеих палатах наших парламентов Групп дружбы, а также в многостороннем формате – в рамках Межпарламентского союза, Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, Консультативного форума глав парламентов стран-членов «Группы двадцати».

Мы успешно взаимодействуем по вопросам, затрагивающим все человечество: обеспечение глобальной и региональной безопасности, борьба с международным терроризмом, решение проблемы изменения климата, повышение устойчивости экономического роста. Мексиканские партнеры поддерживают нас на таких важных треках, как меры транспарентности и укрепления доверия в космосе, неразмещение первыми оружия в космическом пространстве, международная информационная безопасность, недопущение героизации нацизма.

Отношения между нашими странами – и это важно – никогда не омрачались глубокими разногласиями. Разумеется, различия во взглядах на отдельные вопросы современной международной повестки дня имеются. Главное, что мы с уважением относимся к позиции каждого, если эта позиция самостоятельна, последовательна, основана на анализе реального положения дел, открыта для обсуждений. Будем продолжать заинтересованный диалог по перспективам ядерного разоружения и договора о запрещении ядерного оружия, по подходам к мировой проблеме наркотиков, по правочеловеческой тематике.

Россию и Мексику связывает многокомпонентное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Мексиканцы – одни из наших основных торговых партнеров в ЛАКБ, вот уже много лет занимающие в этом регионе 2-е место по объему товарооборота (2,58 млрд долл. США в 2019 г.).

Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Развиваются крупные, хотя пока и «точечные» инвестиционные и инфраструктурные проекты. Весомый вклад вносят российские экономоператоры, в частности, «Росатом» и «Лукойл». С участием России сооружены мексиканские ГЭС «Агуамильпа» и «Уитес», поставлено оборудование для ГЭС «Ла-Йеска» и «Эль-Кахон». Хорошо зарекомендовали себя на мексиканском рынке российские вертолеты, которые используются в спасательных операциях, а также в борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком. Примеры мексиканских капиталовложений в российскую экономику – компания «Немак», открывшая в 2015 г. в России завод по производству автомобильных компонентов, а также «Грума Интернэшнл Фуд», запустившая в 2017 г. предприятие по производству пищевой продукции.

Это амбициозные, интересные инициативы. Будем их всемерно поддерживать. Потенциал для торговли и инвестиций внушителен. Значительные перспективы открываются в энергетике, автомобилестроении, авиационной, судостроительной, химической, фармацевтической промышленности, железнодорожном транспорте, сельском хозяйстве, высокотехнологичных и инновационных секторах. Мы движемся вперед. Стараемся не сбавлять темпа даже в условиях пандемии.

Важная роль в укреплении каркаса сотрудничества в материальной сфере принадлежит Российско-Мексиканской смешанной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству под председательством Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О.Котякова и Министра экономики Мексики Г.Маркес Колин.

Основные задачи видим в том, чтобы диверсифицировать товарооборот, наращивать инвестиционное взаимодействие и прямые контакты между деловыми кругами. При нашей Торгово-промышленной палате работает Комитет предпринимателей Россия-Мексика под председательством президента «ОАК» Ю.Б.Слюсаря. Хорошо зарекомендовала себя практика организации бизнес-миссий ведущих российских и мексиканских компаний в сфере машиностроения, информационных технологий и связи, энергетики, медицины.

Нашим общим достоянием остается сотрудничество в области культуры. Резонансным событием последних лет стало проведение в Мехико масштабной выставки полотен Василия Кандинского. Большой интерес российской публики вызвали выставки работ Фриды Кало и Диего Риверы в Москве и Санкт-Петербурге (2018-2019 гг.). В рамках программ культурного сотрудничества регулярно проводятся дни культуры России и Мексики, выступления ведущих мастеров искусств, выставки и презентации российских и мексиканских музеев, научные конференции, кинофестивали. В этом году Россия в качестве страны-почетного гостя приняла участие в 33-й Международной университетской книжной ярмарке в городе Пачука, которая прошла в цифровом формате.

Высоко ценим интерес мексиканской стороны к образовательным и академическим обменам с Россией. Наша страна ежегодно предоставляет государственные стипендии для учебы мексиканских граждан в российских вузах. Будем рады пойти навстречу обращениям наших друзей об увеличении квоты госстипендий для подготовки мексиканских врачей в российских вузах.

Работаем над усовершенствованием договорно-правовых основ российско-мексиканских отношений. Заинтересованы в заключении полноформатного соглашения об установлении безвизового порядка для поездок граждан двух стран, которое стало бы знаковой договоренностью в контексте растущих объемов туристических и деловых обменов.

Многонациональный характер наших государств, населяемых многочисленными коренными народами, наличие в обеих странах географически удаленных, труднодоступных территорий подпитывают интерес городов и регионов к установлению прямых связей. Действует соглашение о сотрудничестве между правительством г.Санкт-Петербурга и мэрией г.Гвадалахара, в декабре 2019 г. подписана очередная Программа сотрудничества между Москвой и Мехико на 2019-2022 гг.

Взаимозависимость государств в современном глобализованном мире и новые реалии, связанные с распространением коронавирусной инфекции, высветили ценность взаимовыручки, готовности протянуть друг другу руку помощи. Плотное взаимодействие, налаженное с Мехико в борьбе с пандемией, зримо подтвердило: наши страны объединяет стремление не строить стены, а наводить мосты, плечом к плечу бороться с новыми вызовами.

Славная история российско-мексиканских связей помогла нам сформировать серьезные заделы на перспективу. Мы с оптимизмом смотрим в будущее наших отношений. Готовы обеспечить преемственность в традиционных областях, двигаться вперед по новым направлениям. Для этого есть политическая воля и материальная база. 130 лет дипломатических отношений вселяют уверенность, что поставленные цели будут достигнуты, а взаимовыгодные российско-мексиканские связи будут укрепляться на благо наших государств и народов, в интересах международного мира и стабильности.