Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 10 декабря 2020 года

О текущей ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире остается тревожной. Продолжается рост заболеваемости. Национальные системы здравоохранения испытывают серьезные нагрузки, правительства ужесточают рестрикции. По состоянию на 10 декабря с.г. общее число инфицированных на планете достигло 69 млн человек, причем только за первую декаду декабря прирост составил почти шесть миллионов. Это общемировая статистика.

Весь комплекс проблем, связанных с коронавирусом, обсуждался на специальной онлайн-сессии Генассамблеи ООН 3-4 декабря в Нью-Йорке. В ее работе принял участие Министр здравоохранения Российской Федерации М.А.Мурашко. В своем выступлении он дал краткий обзор ситуации, сложившейся вокруг COVID-19 в России и мире, подчеркнул роль нашей страны в борьбе с пандемией. Ознакомиться с материалами мероприятия можно на официальных сайтах Всемирной организации здравоохранения и Постпредства России при ООН в Нью-Йорке.

Вновь обращаем внимание наших граждан на то, что все сделанные ранее МИД России предупреждения и рекомендации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе по выезду за рубеж и необходимости просчитывать все риски, остаются в силе.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов

14 декабря состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) А.Аль Нахайяном, который посетит Москву с рабочим визитом.

Планируется обсудить весь комплекс вопросов поступательного развития многоплановых российско-эмиратских связей, особый характер которых был закреплен в подписанной 1 июня 2018 г. Декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами. Будут подведены промежуточные итоги совместной работы по практической реализации соответствующих договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Абу-Даби в октябре 2019 г. и других контактов на высшем уровне.

Главы министерств иностранных дел двух стран проведут обстоятельную «сверку часов» по ситуации в Сирии, Ливии, арабо-израильском урегулировании и другим актуальным аспектам региональной повестки дня. При этом приоритетное внимание будет уделено задачам скорейшего политического разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки конфликтов и противоречий, включая перспективы устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива через формирование в данном субрегионе при участии всех заинтересованных государств механизмов коллективного реагирования на существующие вызовы и угрозы.

О развитии ситуации в Сирии и вокруг нее

30 ноября – 4 декабря с.г. в Женеве прошла четвертая сессия Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета. Ее итоги сами сирийцы, а также представители ООН оценивают положительно. В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями правительственная и оппозиционная делегации с активным участием «независимых» от гражданского большинства обсуждали «национальные принципы и основы». Дискуссии проходили в подчас эмоциональной, но в целом конструктивной атмосфере. В результате удалось согласовать сроки и повестку следующего, пятого раунда межсирийских консультаций в Женеве, который назначен на 25-29 января 2021 г. и будет посвящен непосредственно содержанию конституции.

Намерены и далее совместно с партнёрами по «Астанинскому формату» настраивать сирийские стороны на конструктивный диалог в интересах сближения позиций и выработки общего видения будущего устройства своей страны. Продолжение работы Конституционного комитета подтверждает эффективность наших комплексных усилий по содействию урегулированию сирийского кризиса. Исходим из того, что обеспечение существенного прогресса на «конституционном треке» будет способствовать скорейшему достижению долгосрочной и комплексной стабилизации ситуации в САР в полном соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

На большей части территории Сирии соблюдается режим прекращения боевых действий. Напряженная обстановка сохраняется в зоне Идлиба, где до сих пор хозяйничают террористические группировки. В ответ на провокации со стороны действующих там бандформирований правительственные силы Сирии и ВКС России наносят ответные удары по их огневым точкам и опорным пунктам.

Продолжаются вылазки игиловцев на востоке страны, прежде всего в Заевфратье. Напомню, эта часть страны контролируется самопровозглашенной курдской администрацией при поддержке военнослужащих США.

Об эвакуации одного из главарей «Белых касок» из Иордании в Германию

Очень интересный, захватывающий материал был опубликован в немецком журнале «Шпигель» на сопряженную с ситуацией в Сирии тему: «Белые каски» и эвакуации из Иордании одного из главарей этой антигуманной и уж точно негуманитарной организации.

Эта публикация рассказывает о «традиционном» гостеприимстве Германии сомнительного характера в отношении одного из главарей «Белых касок» Х.аль-Салеха.

Из журналистского расследования следует, что Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ, рассматривая заявку этого активиста-псевдогуманитарщика на предоставление ему убежища, еще два года назад пришла к однозначному выводу о его радикальных исламистских взглядах и возможных связях с террористами. Согласно «Шпигель», найденные в телефоне X.аль-Салеха видеоролики с участием террористов и джихадистские пропагандистские материалы, а также переписка с террористами в соцсетях не вызывали у немецких правоохранителей сомнений в том, что переезд этого человека в Германию сопряжен с серьезными рисками и угрозами национальной безопасности ФРГ.

Однако, как утверждает «Шпигель», МИД ФРГ был склонен давать ситуации иную оценку. Исходя из материала «Шпигель», МИД ФРГ посчитал, что Х.аль-Салех хорошо зарекомендовал себя в ходе т.н. «спасательной операции» «Белых касок» в Сирии. В результате такого циничного подхода прошение данного деятеля об убежище было удовлетворено. При этом немецкое руководство не насторожило то, что ни одна другая страна не согласилась принять псевдогуманитарщика, несмотря на его «проверку» по линии компетентных ведомств США и Иордании.

7 декабря с.г. немецкой стороной была проведена межведомственная спецоперация по вывозу X.аль-Салеха и его семьи из Иордании с участием МВД, Минобороны и МИД ФРГ, и, самое интересное, был задействован правительственный борт «Airbus», который, как утверждается, ранее использовался для полетов канцлера Германии. В последнее время проявляются удивительные щедрость и отношение к гостям А.Меркель. После организации «почетного перелета» информацию о местонахождении одного из главарей «Белых касок» в ФРГ, естественно, от общественности стали тщательно скрывать, как и умалчивать о «героическом» прошлом «спасателя», два года просидевшего в лагере беженцев на территории Иордании в ожидании своей судьбы. В статье не говорится, был ли почетный кортеж из десятков автомобилей после того, как этот человек приземлился в аэропорту и вышел из самолета, который так торжественно был ему предоставлен. К сожалению, журналисты до этого не докопались, но было бы интересно, сколько автомобилей сопровождали этого деятеля.

Если все эти данные верны, то они вызывают только самое глубокое разочарование, к которому примешивается возмущение политической и моральной неразборчивостью, лицемерием Берлина в подходах к борьбе с терроризмом и неспособностью трезво взглянуть на очевидные факты преступной деятельности «Белых касок» в Сирии. Хотя вся информация была предоставлена по самым разным каналам. Слепая поддержка любых сил или лиц, настроенных против официального Дамаска, прочно вошла в привычку западных стран, препятствуя скорейшему политическому урегулированию в Сирии. Это вызывает глубокое сожаление.

О проекте резолюции ГА ООН «Проблема милитаризации Республики Крым и г.Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей»

7 декабря с.г. Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании приняла внесенную Украиной контрпродуктивную и политизированную резолюцию «Проблема милитаризации Республики Крым и г.Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей».

Инициативу, как и в предыдущие два года, поддержала лишь треть государств-членов. Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искаженной картиной мира, насаждаемой киевскими властями, в соответствии с которой Крым – «это Украина», а Россия – «оккупирующая держава». И это несмотря на неприкрытый нажим, силовые приемы, используемые западными кураторами Киева для продавливания подобных документов.

Принятая резолюция целиком построена на передергивании фактов и на бездоказательных обвинениях в адрес России. Что показательно, никаких консультаций по тексту не проводилось. И мы можем сказать, почему. Стыдно обсуждать эту агитационную фальшивку. Поэтому вместо дискуссии делегациям упорно внушалась мысль, что голосование за проект – это якобы подтверждение территориальной целостности Украины. Многие, к сожалению, до сих пор верят в эту насаждаемую чушь.

Наша позиция неизменна и состоит в том, что вопрос о принадлежности Крыма и города Севастополя был решен в 2014 г. самими жителями полуострова – Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит. Россия – суверенное государство и на своей территории имеет право проводить учения, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи.

При этом украинским властям едва ли стоит рассуждать о «милитаризации» Крыма. Достаточно вспомнить, что в августе с.г. Президент Украины В.А.Зеленский похвастался крупнейшим за всю историю «незалежности» военным бюджетом Украины, невзирая на ситуацию с коронавирусом, больно ударившую по экономике страны.

Еще раз подчеркну, что состоявшееся голосование никак не повлияет на решение самих крымчан. Они лишь в очередной раз убедятся в том, насколько правильно поступили в 2014 г., выбрав воссоединение с Россией.

О докладе МИД России о соблюдении прав человека на Украине

Министерством иностранных дел России подготовлен очередной доклад о ситуации с правами человека на Украине.

С сожалением приходится отметить, что в этой стране по-прежнему отсутствуют какие-либо признаки готовности властей разрешить сложившуюся тяжелую правозащитную ситуацию. Более чем за год, прошедший после президентских выборов, по большинству ключевых вопросов, в том числе в гуманитарной сфере, политика новой украинской власти практически не изменилась, оставшись такой же, как и при предыдущем президенте, несмотря на предвыборные заявления и обещания.

В стране продолжаются системные нарушения основных прав и свобод человека. Не соблюдается право на свободу и личную неприкосновенность. Имеют место многочисленные факты незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, направленного в том числе на принуждение задержанных к признанию вины.

Киевские власти не прекращают преследование политических оппонентов, независимых журналистов и медиа-компаний, а также неугодных властям членов общественных организаций. Нередко в «оказании давления» на инакомыслящих участвуют радикальные националистические структуры, действующие при молчаливом попустительстве властей. На этом фоне не вызывает удивления высокий уровень проявлений расизма, ксенофобии, антисемитизма, множественных актов вандализма в отношении религиозных и культовых объектов, памятников и т.д.

Взяв курс на насильственную украинизацию страны, власти последовательно принимают законодательные акты, ущемляющие права национальных меньшинств, прежде всего русскоязычного населения, и не соответствующие нормам Конституции и международным обязательствам Киева в правозащитной сфере. Особенно ярко это проявляется в образовательной сфере.

Киевские власти проводят целенаправленную политику фальсификации истории периода Второй мировой войны, оправдания и героизации нацистских преступников и их украинских пособников. Насаждаемые ими среди подрастающих поколений искаженные трактовки исторических событий тех лет и навязывание образов коллаборационистов в качестве «участников национально-освободительного движения» и примеров для подражания нацелены на долгосрочное культивирование националистического настроя среди широких масс населения.

Продолжают действовать введенные Киевом ограничения социальных и экономических прав внутренне перемещенных лиц, бежавших из зоны вооруженного конфликта на юго-востоке страны, а также гражданского населения, оставшегося в Донбассе. Украинские власти по-прежнему ограничивают их права, используя в качестве оправдания ссылки на необходимость борьбы с «российской агрессией» и сепаратизмом.

«Старые песни о главном» на русском языке на Украине

Обратили внимание на публикацию в блоге украинского офиса американской компании «Гугл». Сообщается, что в уходящем году жители Украины вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идёт о сервисах «Ютуб» и «Ютуб Мьюзик». Среди 10 самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те на русском. Надеемся, с точки зрения Киева, это объективные данные. Могут ли на Украине признать информацию американской компании правдивой, честной, не передернутой? Надеюсь, что да. Вряд ли можно заподозрить эти компании в пророссийских симпатиях.

16 июля 2019 г. на Украине вступил в силу закон «О функционировании украинского языка как государственного», направленный на тотальную украинизацию всей общественно-политической жизни страны. Мы не раз это комментировали.

В соответствии с этим законом любые попытки введения в стране официального многоязычия признаются действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Документом предусмотрено преференциальное отношение к языкам коренных народов, но к таковым украинские законодатели отнесли только крымских татар, крымчаков и караимов. Определенные послабления сделаны и для языков государств Евросоюза.

Русский язык, который в повседневной жизни использует большинство населения страны, подвергается, по сути, двойной дискриминации.

Положения данного закона вступают в прямое противоречие с международно-правовыми обязательствами Киева по целому ряду многосторонних документов. Среди них:

- Международный пакт о гражданских и политических правах;

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;

- Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств;

- Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств.

Подобные дискриминационные инициативы Киева противоречат и политическим обязательствам Украины. Речь, в частности, о соблюдении положений Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Итогового документа Венской встречи СБСЕ 1986 г., Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 г., Доклада совещания экспертов СБСЕ по вопросам национальных меньшинств 1991 г.

Все это красноречиво – для нас, но, по-видимому, не совсем очевидно для западных покровителей Киева – свидетельствует о том, что закон был принят в нарушение правозащитных и конституционных норм. Но самое главное – он был навязан украинскому обществу без учета мнения граждан страны. Этот закон и ряд других искусственных и крайне политизированных инициатив официального Киева лишь усугубляют раскол украинского общества, и препятствуют урегулированию продолжающегося на Украине внутреннего вооружённого конфликта на востоке страны.

Результаты музыкального чарта в данном случае – показатель, «лакмусовая бумажка», одно из симптоматичных проявлений данного кризиса. Этот пример подтверждает, что язык – это живой организм, часть культуры. Напомню, русский язык – один из шести официальных языков ООН и признанное средство международного общения. Он является мощным фактором в мировой культуре, не только классической, но и современной. Русский язык – неотъемлемый элемент повседневной жизни обществ всех постсоветских стран, который сближает народы наших государств. Это факт подтверждается жизнью.

Помните, И.Кобзону еще в 2014 г. был запрещен въезд на территорию его родной Украины. Давайте вспомним слова из песни, которая называется «Песня остаётся с человеком». Ее исполнял уроженец Донбасса И.Кобзон:

Через годы, через расстоянья,

На любой дороге, в стороне любой

Песне ты не скажешь - до свиданья,

Песня не прощается с тобой.

Тот, кто песни петь и слушать не умеет,

Тот не будет счастлив никогда.

Пророческие слова для Киева. Запомните их. Пусть вам будет стыдно за то, что не пускали этого человека к себе в страну, за то, что запрещаете людям использовать их родной язык, за все то мракобесие, которые вы устроили вокруг русского языка.

О ситуации в Венесуэле

7 декабря с.г. разместили на сайте МИД России комментарий по итогам состоявшихся в Венесуэле парламентских выборов. Хотели дополнительно отметить несколько важных моментов.

Главным результатом прошедших выборов в Венесуэле стало формирование легитимной, еще раз хочу подчеркнуть в том числе для наших западных партнеров – легитимной, законодательной власти на ближайшие пять лет. Народ Венесуэлы ясно высказался в пользу диалога на площадке парламента, избрав в Национальную ассамблею своих законных представителей. Начиная с 5 января 2021 г. они приступят к согласованию путей решения накопившихся в стране проблем.

Несмотря на оказанное на венесуэльские власти и народ жесточайшее внешнее давление, выборы прошли в строгом соответствии со сроками и порядком, установленными Конституцией и законодательством, с чем мы еще раз их поздравляем. Ни одной из партий не было отказано в регистрации. То, что отдельные праворадикальные движения не захотели принять участие в электоральном процессе, – это их собственное решение и их ответственность перед избирателями.

Участвовавшие в сопровождении выборов более 200 международных наблюдателей из 15 стран мира (среди них – Ирландия, Испания, Канада, Колумбия, США, Франция и др.), в том числе представители венесуэльской оппозиции и различных НПО, подтвердили отсутствие серьезных нарушений.

Российские наблюдатели в составе представителей обеих палат Федерального Собрания и посла по особым поручениям МИД России в день голосования посетили в общей сложности более 20 избирательных участков и региональные избирательные комиссии. Ими были проведены встречи с руководством всех партий, участвовавших в выборах, включая оппозиционные, которые подтвердили, что необходимые условия для транспарентного и демократического избирательного процесса обеспечены. Терминалы были оснащены оборудованием дактилоскопической идентификации личности, позволяющим исключить повторное голосование. За счет полной автоматизации, технологичности, возможности осуществления проверок на каждом этапе выборов боливарианским властям удалось создать высокоэффективную и надежную систему, минимизирующую вероятность фальсификаций. Нет оснований не доверять этим заявлениям и результатам состоявшегося голосования.

По меткому замечанию наших наблюдателей, ситуация в Венесуэле далеко не монохромная, как это пытаются представить во многих ангажированных СМИ. Она – многослойная и неоднозначная, как в любой стране. Нельзя объективно судить о положении дел в государстве, находясь далеко за его пределами. Очевидно, что те, кто задолго до проведения венесуэльских выборов заявили о непризнании их результатов, сейчас пытаются «подогнать реальность» под свои заранее сделанные выводы. Мы фиксировали попытки заранее оказать серьезнейшее давление на Венесуэлу и ее народ, в том числе в информационной среде.

Помнится, что некоторые государства призывали перенести голосование из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, сами у себя в 2020 г., несмотря ни на что, выборы провели. Это не просто «двойная мораль», это проявление дискриминационных подходов, манипулирование принципами, правилами и критериями демократических процессов в зависимости от степени лояльности тех или иных правительств.

Вновь призываем все зарубежные силы отказаться от вмешательства в дела Венесуэлы и дать венесуэльцам самим распоряжаться своей судьбой. Видим, что среди европейских и латиноамериканских стран есть те, кто готовы поддержать политическое решение внутривенесуэльских проблем. Президент Венесуэлы, со своей стороны, сразу после выборов вновь подтвердил готовность к диалогу со всеми секторами оппозиции – как участниками голосования, так и теми, кто по разным причинам решил не участвовать в конституционном процессе.

Обращаемся ко всем ответственным государствам с предложением оказать венесуэльцам конструктивную поддержку в самостоятельной выработке наиболее оптимального формата общения между властью и оппозицией.

О Дне прав человека

4 декабря 1950 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую по своему значению резолюцию, провозгласившую 10 декабря Днем прав человека. Именно в этот день в 1948 г. государства-члены Всемирной организации одобрили Всеобщую декларацию прав человека.

Заложенная этим документом основа современной международной системы поощрения и защиты прав человека переживает сегодня серьезные испытания на прочность. Охвативший мир кризис в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции вскрыл целый пласт глубинных, нерешенных проблем, в числе которых серьезное социальное расслоение внутри стран и связанный с ним разный уровень социальной защищенности населения, нарастание разобщенности между государствами и неготовность некоторых из них поступиться своими сиюминутными корыстными интересами ради позитивной объединительной повестки дня, подлинного международного сотрудничества.

Россия последовательно отстаивает принципы верховенства права и коллективных начал в международных отношениях, включая вопросы поощрения и защиты прав человека. Убеждены, что реальный прогресс в деятельности международного сообщества в области прав человека может быть достигнут только на основе взаимоуважительного диалога и укрепления доверия между государствами. Именно равноправное сотрудничество, готовность к взаимному учету интересов и поиску компромиссов может стать реальным фактором, способствующим сближению различных государств, региональных и политических объединений, укреплению климата доверия и взаимного уважения в вопросах поощрения и защиты прав человека.

13 октября с.г. в ходе пленарного заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Российская Федерация в очередной раз была избрана в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на период 2021 – 2023 гг. Участвуя в работе этого ключевого международного правозащитного органа в качестве полноправного его члена, Россия продолжит вносить весомый вклад в содействие развитию конструктивного межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере, укреплению международного режима соблюдения прав человека на основе справедливости и равноправия в соответствии с целями и принципами, закрепленными в Уставе ООН. Заинтересованы в том, чтобы Совет был эффективным и действенным инструментом поощрения и защиты прав человека во всем мире, а его работа строилась на принципах универсальности, неизбирательности, объективности, равного отношения ко всем категориям прав человека, уважения к культурному и цивилизационному разнообразию. Именно на достижение этих целей будут направлены усилия российской стороны в Совете ООН по правам человека в ближайший трехлетний период.

О 74-й годовщине основания Детского фонда ООН

11 декабря Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) отмечает 74-ю годовщину со дня своего основания.

ЮНИСЕФ признается ведущей организацией системы ООН в области защиты и развития детей. Среди ключевых направлений работы Фонда – охрана здоровья матери и ребенка, обеспечение развития детей в раннем возрасте, детское питание, образование, удовлетворение нужд матерей и детей в чрезвычайных ситуациях, возникающих в связи со стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами, эпидемиями.

Россия является давним и надежным партнером Фонда и активно сотрудничает с ним в области оказания содействия развитию государств-партнеров.

В сентябре 2019 г. стратегический характер отношений нашей страны и Детского фонда был закреплен в Меморандуме о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и ЮНИСЕФ. Указанный документ призван вывести сотрудничество на качественно новый уровень в приоритетных для России областях в контексте оказания помощи заинтересованным государствам.

О 60-летии принятия Декларации ООН о деколонизации

14 декабря международное сообщество отметит 60-летний юбилей Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, известной также как Декларация о деколонизации.

Этот важнейший исторический документ придал мощный импульс процессу обретения независимости колониальными территориями, провозгласил необходимость скорейшего и безоговорочного искоренения колониализма – в общем, изменил всё на нашей планете. Реализация Декларации привела к освобождению из-под колониального гнета порядка 750 млн человек, составлявших в то время около трети населения Земли, а также к кардинальному изменению политической карты мира и появлению более 80 новых государств в Африке, Азии, Латинской Америке и Океании.

Декларация – одно из самых значимых достижений в деятельности ООН. Ее проект был внесен на рассмотрение 15-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября 1960 г. советской делегацией. Гордимся тем, что документ был разработан и принят по инициативе Советского Союза. Россия продолжает начатое СССР дело по продвижению деколонизационного процесса, в том числе через активное участие в работе Спецкомитета ГА ООН по деколонизации (С-24) и других органов системы всемирной Организации, занимающихся вопросами реализации Декларации о деколонизации.

Вместе с тем вынуждены констатировать, что, хотя большинство колониальных территорий к сегодняшнему дню уже получило независимость, этот процесс нельзя считать завершенным. В мире по-прежнему насчитывается 17 несамоуправляющихся территорий с населением 1,6 млн человек, которые так и не смогли реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение, в том числе по причине сохранения имперских амбиций у бывших метрополий. В процессе деколонизации давно была бы поставлена точка, если бы не искаженная трактовка узкой группой западных стран основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Утверждения о том, что оставшиеся несамоуправляющиеся территории по определению не смогут выжить в качестве независимых государств или что их нынешний статус отвечает воле коренного населения, далеко не всегда соответствуют действительности. Убеждены, что жители указанных территорий обладают неотъемлемым правом самостоятельно определять свое будущее.

Сегодня многие западные партнеры, имеющие исторические связи с африканским континентом, предпочитают не вспоминать о прошлом, о том, в чем во многом коренятся проблемы современной Африки, не рассматривать их, не допускать анализа этих вопросов. Считаем недопустимым забывать о трагическом периоде колониализма, равно как и закрывать глаза на неоколониальную практику, которая продолжается и по сей день.

Деятельность ООН на деколонизационном треке остается предельно востребованной. Рассчитываем, что всемирная Организация продолжит оказывать всестороннее содействие завершению указанного процесса, а государства-члены активизируют усилия для скорейшего достижения этой цели.

Со своей стороны готовы и впредь делать все возможное для того, чтобы с остатками колониализма на планете было покончено.

О принятии Конгрессом США очередных антироссийских резолюций

Обратили внимание на принятые Конгрессом США очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву с целью оказания поддержки «политзаключенным» в России и ужесточить санкции в отношении отечественных граждан и организаций, якобы причастных к «вмешательству» в американские электоральные процессы.

Хотя указанные документы не носят юридически обязывающий характер, вызывает сожаление, что законодатели на Капитолии, даже в условиях непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране и в мире в целом, продолжают поддерживать на плаву тему «виновности» России в нарушениях в правочеловеческой сфере и в попытках оказания влияния на внутренние дела США. Вместо того, чтобы найти ответы на волнующие американцев вопросы (как им жить дальше, как преодолеть глубинные противоречия, раскол общества), американские законодатели пытаются «копаться» в том, что к ним не относится, при этом постоянно используют тему России. Неоднократно комментировали подобные инсинуации, отмечали откровенно сфабрикованный характер этих голословных и циничных обвинений, у которых нет ни базы, ни доказательств.

Очевидно, мифическая угроза со стороны Москвы – продукт американской внутренней кухни. Все же не теряем надежду, что надуманные сюжеты в конце концов уйдут в небытие, а их авторы перестанут отравлять атмосферу двусторонних отношений. Диалог Москвы и Вашингтона давно пора вернуть в более конструктивное русло в интересах поиска совместных решений действительно серьезных глобальных проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество. Мы к этому готовы.

О принятии антидопингового «акта Родченкова»

Отмечаем, что подписанный Президентом США Д.Трампом т.н. «Акт Родченкова», предусматривающий уголовное преследование причастных к международному сговору за допинговые махинации на соревнованиях с участием американских атлетов, вызвал общественный резонанс в спортивных и околоспортивных кругах. Это скрывается под высокими лозунгами и стремлением к «справедливости».

Уже не раз высказывались на эту тему. Не только в нашей стране, но и во всем мире здравомыслящие коллеги считают этот закон политически мотивированным, так как экстерриториальное применение американского законодательства в отношении зарубежных тренеров, агентов, менеджеров и представителей государственных учреждений может подорвать всю действующую мировую антидопинговую систему. Очевидно, распространяя свою юрисдикцию на другие страны, США пытаются приобрести дополнительные рычаги давления на спортивные и антидопинговые структуры, для обеспечения преимущества для своих атлетов. Это не имеет никакого отношения к чистоте спорта, борьбе с допингом.

Последствия могут быть весьма плачевными для всего спортивного сообщества. Дублирование или подмена антидопинговых правил ВАДА может привести к полному хаосу в мировом спорте. В этом случае вся полнота ответственности за разрушение международного спортивного движения будет лежать именно на США.

О проведении заседания российско-американского форума «Диалог Форт-Росс»

30 ноября – 4 декабря с.г. состоялся очередной раунд ежегодного российско-американского форума общественно-политических, академических и деловых кругов «Диалог Форт-Росс». В этом году мероприятие было впервые организовано на основе виртуальной платформы в онлайн-формате.

С российской стороны в видеоконференции приняли участие Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов, заместитель Министра иностранных дел С.А.Рябков, губернатор Вологодской области О.А.Кувшинников, с американской стороны – вице-губернатор Калифорнии Э.Коуналакис, бывший старший заместитель госсекретаря Р.Геттемюллер. На открытии Форума было объявлено о награждении бывшего губернатора Калифорнии Д.Брауна, внесшего большой вклад в сохранение объектов нашего культурно-исторического наследия в США, включая развитие музея-заповедника Форт-Росс, медалью МИД России «За содействие в укреплении мира».

В ходе пленарных дискуссий обсуждалась проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями, перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической области и сфере здравоохранения, развитие межрегиональных связей и контактов между людьми.

Несмотря на непростую ситуацию в российско-американских отношениях, «Диалог Форт-Росс» продолжает оставаться авторитетной площадкой для обмена мнениями, что отражает значительный интерес общественных кругов России и США к углубленному обмену мнениями и конструктивному взаимодействию.

Об интервью Президента Франции Э.Макрона журналу «Жен Африк»

Недоумение вызвали слова Президента Франции Э.Макрона в интервью изданию «Жен Африк» от 20 ноября с.г. о якобы подпитке Россией антифранцузских настроений в странах Африки.

Рассматриваем это как попытки переложить ответственность за ситуацию на континенте с больной головы на здоровую. Франция, как и другие европейские державы, владела колониями в Африке на протяжении столетий, и столько же времени там формировалось отношение к метрополии. В постколониальный период, Париж проводил политику, известную как «Франсафрик», удерживая получившие независимость африканские государства в сфере своего влияния.

Именно этим, а не вымышленными происками третьих стран, объясняется недовольство и обида, которые народы Африки испытывают по отношению к Франции.

Хотели бы в этой связи подчеркнуть, что отношения России со странами африканского континента складывались на базе совершенно других исходных условий. На протяжении своей истории наша страна не имела колоний в Африке. Более того, Советский Союз, а теперь и Россия оказывали и оказывают активную помощь африканским государствам в преодолении последствий колониализма, в укреплении суверенитета, национальных экономик и в строительстве инфраструктуры, а также их позиций на международной арене. Россия будет продолжать наращивать сотрудничество с Африкой и в этой области открыта партнерству со всеми заинтересованными сторонами. Будем и дальше бороться с подобными примерами дезинформации.

О статье П.Смоляра «Холодная дипломатия» в газете «Ле Монд»

Обратили внимание на статью П.Смоляра в газете «Ле Монд» от 5 декабря с.г. «Холодная дипломатия», где он рассуждает об отношениях между Россией и Францией. В статье, насыщенной цитатами действующих и бывших политических лидеров, как бы между делом, но достаточно однозначно заявляется о наличии якобы неопровержимых научных данных в т.н. «деле Навального», на основании которых Берлин и примкнувший к нему Париж инициировали новый пакет односторонних ограничений Евросоюза против России.

С есовскими санкциями (которые, к слову, нелегитимны с международно-правовой точки зрения) все понятно. Но что действительно вызывает интерес, так это наличие у автора неких «неопровержимых научных данных». Не очень понятно, у кого в итоге они имеются. Российской стороне эти сведения так и не были предоставлены, несмотря на многочисленные официальные запросы. Насколько нам известно, не поделились такой информацией и со странами-членами ЕС. Раз сведения доступны французским журналистам и имеются в распоряжении газеты «Ле Монд», может быть, настало время предъявить их мировому сообществу, которое до сих пор блуждает в потемках относительно обстоятельств этого очень странного дела. Возможно, редакция «Ле Монд» направит свои «секретные данные» в ряд западных европейских столиц, до сих пор живущих под лозунгом «highly likely», «almost certainly», чтобы они могли работать со большей уверенностью. Так все и узнают, что же на самом деле произошло с А.Навальным. Заодно может получится понять, что там происходит со Скрипалями.

Ждем реакции от газеты «Ле Монд». Отправьте нам эти неопровержимые научные данные.

О российских оценках начала итальянского председательства в «Группе двадцати»

1 декабря с.г. Италия заняла пост председателя «Группы двадцати». Это произошло в сложный период. Международная солидарность проходит испытание на прочность. Необходим скоординированный ответ на глобальные вызовы. «Группа двадцати» создавалась как действенный механизм для преодоления кризисов в мировой экономике. Сегодня мы стоим перед лицом еще более серьезной угрозы. Коронавирус уже унес жизни тысяч людей, привел к росту безработицы, которая особенно серьезно затрагивает положение женщин, молодежи, малого и среднего предпринимательства. На карту поставлен многолетний прогресс в области устойчивого развития, в том числе в таких ключевых областях, как борьба с бедностью и голодом.

Солидарны с итальянскими партнерами в том, что сейчас главное остановить пандемию, вновь поставить мировую экономику на прочные рельсы уверенного, сбалансированного и инклюзивного роста на базе межгосударственных договоренностей и многосторонних механизмов. Разделяем приоритеты итальянского председательства в «Группе двадцати» в 2021 г.: «Люди, планета и процветание». Отмечаем особую актуальность укрепления систем здравоохранения в контексте угрозы пандемий. Необходимо продолжать работать в целях эффективной реализации Парижского соглашения и Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 г.

Настроены на скорейшее обеспечение всеобщего доступа к вакцине против коронавируса, дальнейшего наращивания научно-технической и производственной кооперации в этой сфере на базе российских разработок, включая поставки в ближайшее время отечественного препарата «Спутник V».

Убеждены в том, что восстановление мировой экономики будет нуждаться в рациональном использовании всех источников энергии, повышении их ресурсоэффективности и экологичности, применении в этих целях таких перспективных инструментов, как утвержденная на последнем саммите «Группы двадцати» 21-22 ноября с.г. концепция «углеродной экономики замкнутого цикла».

Придаем ключевое значение восстановлению функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек и открытого характера международной торговли. Отмечаем очевидную востребованность выдвинутой в марте Президентом Российской Федерации В.В.Путиным инициативы о введении в торговле товарами первой необходимости «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций.

Нацелены на продолжение взаимодействия в «Группе двадцати» по таким актуальным темам, как укрепление потенциала и необходимая реформа ключевых глобальных институтов – Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в том числе в интересах повышения роли стран с формирующимися экономиками в их механизмах управления. Отмечаем совпадающие позиции по международной антикоррупционной повестке.

Ключевым приоритетом воспринимаем продвижение в следующем году российской инициативы в области защиты прав потребителей в цифровой экономике, которая сможет внести значительный вклад в эту работу в рамках «Группы двадцати» и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Прогресс на данном направлении придаст дополнительный импульс развитию электронной коммерции в постковидный период, расширению международных связей малого и среднего предпринимательства и сокращению рисков для клиентов цифровых платформ.

О 25-й годовщине со дня подписания Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине

14 декабря с.г. исполняется 25 лет со дня подписания в Париже Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, одним из государств-гарантов которого является Российская Федерация.

Четверть века назад совместными усилиями международного сообщества был остановлен вооруженный конфликт, который сотрясал Боснию и Герцеговину и весь регион Балкан с 1992 г., стоил десятков тысяч человеческих жизней, заставил сотни тысяч мирных жителей покинуть свои дома, привел к уничтожению тысяч памятников культуры, жилых, промышленных и религиозных объектов.

Заложенные в Дейтонско-Парижском соглашении принципы сохраняют актуальность и сегодня. Именно они гарантируют права и интересы народов Боснии и Герцеговины, ее энтитетов – Федерации БиГ и Республики Сербской, являются залогом стабильности, безопасности и всестороннего социально-экономического развития этой многонациональной страны.

Российская Федерация всецело поддерживает основополагающие дейтонские постулаты внутренней организации Боснии и Герцеговины, призывает к их неукоснительному соблюдению всеми внутренними и внешними участниками. Убеждены, что ключом к выстраиванию подлинного национального примирения в БиГ являются взаимоуважительный внутриполитический диалог, компромисс и консенсус при полном соблюдении принципов невмешательства извне. Попытки разрушить дейтонскую архитектуру Боснии и Герцеговины, какими бы целями они не мотивировались, чреваты самыми серьезными последствиями.

Об экспозиции в Токио по тематике южных Курильских островов

Вопреки санитарно-эпидемическим ограничениям в Японии в связи с пандемией COVID-19 официальные структуры этой страны провели 1-3 декабря с.г. на одном из крупных вокзалов Токио очередную выставку, посвященную южным Курильским островам. В ходе мероприятия вновь были предприняты тщетные попытки обосновать незаконные японские притязания на упомянутые российские территории.

Как утверждали организаторы, выставка носила «просветительский» характер, однако на деле ее содержание имело мало общего с историческими реалиями. Среди экспонатов, например, не нашлось места карте сосредоточения на южных Курилах японской военно-морской эскадры, совершившей в декабре 1941 г. вероломное нападение на Перл-Харбор. Не было на ней и фотографий с церемоний подписания – как закономерного итога развязанной Японией войны на Тихом океане – Акта о капитуляции 2 сентября 1945 г. Весьма показательно, что эта окончательная «точка» во Второй мировой войне осталась «незамеченной» именно в нынешнем году, когда весь мир отмечает 75-летие со дня ее окончания.

Главное же, о чем «забыли» организаторы – суверенитет нашей страны над южными Курилами закреплен в том числе Уставом ООН. Убеждены, что этот документ должен был встречать посетителей выставки в качестве основного экспоната.

О совместных российско-индийских учениях в Бенгальском заливе

В рамках выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России 4-5 декабря с.г. провел совместное учение с судами ВМС Республики Индии.

Российскую сторону представили флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». От ВМС Индии привлекались фрегат «Шивалик» и корвет «Кадматт».

В ходе практических действий моряки России и Индии отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

Об открытии бюста Маршалу Г.К.Жукову в Черногории

9 декабря в черногорском городе Беране открыт бюст выдающемуся полководцу, Маршалу и четырежды Герою Советского Союза, кавалеру многих советских и зарубежных наград Г.К.Жукову. Памятник, изготовленный российскими мастерами в г.Краснодаре в рамках проекта «Аллея Российской Славы», установлен в городском сквере.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Посол России в Черногории В.В.Масленников и Председатель общины Беране Д.Шчекич. Среди почетных гостей присутствовали также Епископ Сербской православной церкви и другие официальные лица.

После открытия бюста состоялась встреча В.В.Масленникова с руководством муниципалитета, в ходе которой российский Посол вручил черногорским партнерам от имени Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России благодарности за активный вклад в реализацию данного проекта.

Посольство выражает благодарность жителям и руководству муниципалитета Беране за последовательную работу по установке бюста Маршалу Г.К.Жукову, который, без сомнения, станет символом уважения и дружбы народов России и Черногории, будет служить напоминанием будущим поколениям о подвигах людей в борьбе с фашизмом во имя мира и свободы.

Об открытии выставки, посвященной 130-летию дипломатических отношений между Россией и Мексикой

11 декабря с.г. исполняется 130 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Мексикой. История двустороннего сотрудничества насчитывает немало ярких страниц и пронизана духом взаимного уважения и симпатии.

Обычно в связи с такими знаковыми датами Министерство иностранных дел России реализует ряд крупных выставочных мероприятий. Однако принимая во внимание текущую ситуацию с пандемией коронавируса, тематическая экспозиция подготовлена в электронном виде и будет размещена на сайте МИД. Она включает в себя основополагающие документы, редкие исторические кадры и иные материалы из фондов Архива внешней политики России, отражающие наиболее яркие страницы из истории двустороннего взаимодействия.

Открывают выставку тексты поздравительных посланий и тематические статьи Министров иностранных дел России и Мексики С.В.Лаврова и М.Л.Эбрарда Касаубона, а также видеообращения заместителей Министров иностранных дел двух стран С.А.Рябкова и Х.Вентуры (муж.).

Приглашаем всех желающих ознакомиться с виртуальной экспозицией.

О Дне провозглашения Республики в Буркина-Фасо

11 декабря с.г. Буркина-Фасо, с которой Россия традиционно поддерживает дружественные связи, отмечает главный государственный праздник – День провозглашения Республики. Буркинийский народ прошел непростой путь, прежде чем обрел независимость.

Колонизация Верхней Вольты французами началась в конце XIX в. и фактически продолжалась более полувека. Вскоре после окончания Второй мировой войны в стране поднялось движение за получение статуса национальной автономии. В сентябре 1947 г. Верхняя Вольта вошла в состав Французской Западной Африки, а 11 декабря 1958 г. была образована автономная Республика Верхняя Вольта в составе Французского сообщества. Независимость государства была провозглашена 5 августа 1960 г. Современное название страна получила в 1984 г.

Сегодня Буркина-Фасо, несмотря на ряд объективных трудностей, в том числе в сфере безопасности, последовательно продвигается по пути социально-экономического развития. Принимаются меры с целью оздоровления национальной экономики, а также улучшения жизни населения.

Сердечно поздравляем наших буркинийских друзей с Днем провозглашения Республики и желаем им мира, благополучия и процветания.

О 57-й годовщине провозглашения независимости Республики Кении

12 декабря с.г. Республика Кения отмечает 57-ю годовщину провозглашения независимости.

В 20-х гг. XX в. в Кении, бывшей тогда британской колонией, зародилось организованное политическое движение африканцев, а с конца 40-х гг. началось стихийное антиколониальное движение, переросшее позднее в вооруженное восстание. В январе – марте 1960 г. в ходе состоявшейся в Лондоне конференции с участием представителей британского правительства и всех расовых групп колонии было принято решение о постепенной передаче власти в Кении африканскому большинству. В 1963 г. на выборах в Национальное собрание страны большинство мест получил созданный тремя годами ранее Национальный союз африканцев Кении (КАНУ), который в июне 1963 г. сформировал первое правительство африканского большинства. 12 декабря 1963 г. Кения стала независимым государством. 14 декабря 1963 г. между нашими странами установлены дипломатические отношения.

Высоко ценим традиционно дружественный характер связей между Россией и Кенией. Активно развивается политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровне, поддерживаются плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств, совершенствуется договорно-правовая база нашего взаимодействия. Мощный импульс двустороннему сотрудничеству придала встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Кении У.Кениатты «на полях» саммита Россия – Африка в октябре 2019 г. в Сочи.

Поздравляем наших кенийских друзей с национальным праздником и выражаем уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Москвой и Найроби продолжат и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах мира и стабильности в Восточноафриканском регионе.

О заявлении Министра иностранных дел Латвии Э.Ринкевича

Обратили внимание на заявление Министра иностранных дел Латвии Э.Ринкевича о том, что задержание Службой безопасности Латвии русскоязычных журналистов связано якобы не с ущемлением свободы слова, а с соблюдением так называемых «санкций». Г-н Ринкевич и все участвующие в этой «карательной» операции, прекратите вводить в заблуждение, говорить неправду.

Наблюдаем систематические усилия латвийских властей по агрессивному вытеснению российских СМИ. Причем тут санкции? Наберитесь мужества и скажите, что выдавливаете из медийного пространства Латвии СМИ, которые вам не нравятся, и русский язык. Под любыми надуманными предлогами Рига ведет настоящую атаку на все связанное с российским и русским.

Постоянному притеснению подвергаются российские журналисты. Заблокирована ретрансляция семи каналов группы «RT». Утверждены поправки в закон «Об электронных СМИ» о языковых квотах на телевидении, в соответствии с которыми пропорция программ на остальных языках будет ограничена 20% от общего объема вещания, дискриминируя часть населения (порядка 40%), предпочитающую вещание на русском языке. Закрыт «Первый балтийский канал».

Считаем недопустимой ссылку на противоправные односторонние есовские ограничительные меры в оправдание неприкрытой цензуры, осуществляемой латвийскими властями в ущерб собственному народу и в нарушение их международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений и плюрализма СМИ.

Об освобождении российских граждан М.А.Шугалея и С.Суэйфана

Только что состоялся разговор спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии М.Т.Сиалой.

Стороны обменялись мнениями и, сославшись на ранее достигнутую договоренность, наши партнеры сообщили о состоявшейся в аэропорту Триполи передаче представителю Министерства иностранных дел России, бывшему Послу России в Ливии И.Н.Молоткову российских граждан М.А.Шугалея и С.Суэйфана. Они удерживались в заключении на территории Ливии с мая 2019 г. С российской стороны было выражено удовлетворение данным решением ливийских властей и высказана признательность всем тем, кто оказывал содействие в освобождении российских граждан.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: Договоренности глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху предусматривают разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе. Органы пограничной службы России будут контролировать транспортное сообщение. Какие подвижки есть в вопросе разблокирования?

Ответ: Действительно, согласно пункту 9 совместного Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября с.г., разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе, Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. Условлено, что по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую автономную Республику с основной территорией Азербайджана.

Разблокирование экономических связей и строительство новых коммуникаций – процесс длительный. В него необходимо вовлечь многие профильные структуры. Главные вопросы будут при этом решаться властями Армении и Азербайджана, которые, насколько нам известно, сформировали специальные механизмы реагирования на возникающие в ходе постконфликтной фазы проблемы.

Наиболее перспективным направлением выступает восстановление железнодорожного сообщения. При содействии российских специалистов проведено первичное обследование приграничных участков железнодорожной инфраструктуры в Нахичеванской автономной Республике, а также на прилегающих к границе железнодорожных линиях в Армении.

Вопрос: Президент Азербайджана И.Г.Алиев, выступая сегодня на параде в Баку, заявил, что Ереван, Зангезур и Севан – исторические земли Азербайджана. А турецкий лидер вспомнил Энвера-пашу, являющегося одним из организаторов геноцида армян. Как Вы оцениваете такие антиармянские ксенофобские заявления на фоне трехстороннего Заявления от 9 ноября с.г.?

Ответ: Ситуация в регионе непростая, много усилий было сосредоточено, чтобы вернуть ее в мирное русло, остановить боевые действия, усадить стороны за стол переговоров и запустить сложнейшие процессы по возвращению беженцев, восстановлению инфраструктуры, созданию предпосылок и условий для нормализации жизни во всех сферах. Эта работа чрезвычайно кропотливая. Исходим из того, что политические заявления должны способствовать именно этим процессам. Много усилий было вложено в это, много сил было потрачено. Давайте помнить, что и много жизней было отдано. Ни одни политические заявления не должны всё это перечеркнуть.

Вопрос: Накануне стало известно о том, что Конгресс США все-таки одобрил расширенные санкции против «Северного потока – 2». Это не сюрприз. Так или иначе, в МИД это уже комментировали. Заместитель Министра иностранных дел заявил о том, что не сомневается в завершении строительства этого трубопровода. Но год назад эти санкции приостановили строительство, хотя трубопровод был закончен на 90%. Как МИД видит продолжение этого строительства? Если Россия собирается отвечать на этот шаг, то каким образом? Есть ли уже какой-то план конкретных действий? Какова позиция МИД по поводу этих санкций?

Ответ: Вы уже ответили на свой вопрос, процитировав представителя Министерства иностранных дел, заявившего, что планы по строительству не будут нарушены. У нас есть и программа реализации этого проекта, и конкретные шаги, которые будут предприняты. Прекрасно понимаем, что США не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, международную деятельность.

Фиксируем подобные шаги постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна – это и принятие санкций, и введение стоп-листов, и ограничительные меры в отношении представителей бизнеса и компаний, политические заявления агрессивного характера, недружественные действия в отношении России. США задействуют все возможности, которые можно себе представить. Зачем? Я уже это прокомментировала, неоднократно говорили российские представители на всех уровнях. Это называется политика сдерживания. Она реализуется, потому что во многих сферах США не могут выдержать конкуренции на основе общих правил ведения бизнеса. Они не могут более выдерживать это соперничество на тех основаниях, которые закреплены, прописаны и являются равными. Для этого им нужно создать искусственные ограничители для целого ряда государств. Начали с нашей страны, а сейчас подобная политика ведется в отношении Китая по ряду других сфер: экономика, наука, техника и т.д.

Наш ответ – это в первую очередь реализация того проекта, который был разработан, который имеет четкую международно-правовую основу. Он легитимный, не нарушает никаких обязательств и согласован со многими международными участниками.

Вопрос: Вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект, являющийся ответом на цензуру против российских СМИ со стороны американских соцсетей и платформ. Как бы могли прокомментировать данную инициативу?

Ответ: Приветствуем принятие Государственной Думой Федерального законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина Российской Федерации».

Убеждены, что это своевременная и обоснованная мера реагирования на недобросовестное поведение американских соцсетей и видео-хостингов, которые в одностороннем порядке в произвольной форме занимаются политическим цензурированием аккаунтов российских СМИ. Очевидно, что для успешного противостояния произволу американских ИТ-гигантов, превращающихся на наших глазах в геополитическое оружие по отстаиванию американских интересов, было просто не обойтись без тщательного анализа и корректировки национального законодательства и правоприменительной практики.

Мы долго призывали, уговаривали, просили одуматься, не делать всего того, что делается в отношении российских СМИ, вернуться в лоно некой правовой реальности, имею в виду и США и наших западных партнеров, регуляторов и т.д. Давно назрела необходимость введения более эффективного регулирования деятельности цифровых платформ с целью соблюдения ими фундаментальных международно-правовых норм, касающихся свободы слова и выражения мнений, и, прежде всего, уважения прав и интересов российских граждан на доступ к информации и прав СМИ на ее беспрепятственное распространение.

Право на свободу убеждений и на свободное выражение их; свободный доступ к информации и ее распространение зафиксировано в статье 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Право на свободу мнения и выражения – в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1976 г.

И не надо забывать, что, подписав Хельсинкский заключительный акт СБСЕ 1975 г., документы Венской встречи СБСЕ 1986 г., Копенгагенского 1990 г. и Московского совещаний 1991 г., Конференции по человеческому измерению СБСЕ, государства-участники обязались «облегчать более свободное распространение всех форм информации, поощрять сотрудничество и обмен информацией с другими странами и улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике».

В ходе работы над совершенствованием отечественного законодательства в области регулирования деятельности медиа-платформ его авторы учли упомянутые выше обязательства стран-участниц ОБСЕ, а также использовали опыт наших зарубежных партнеров в этой сфере.

Россию все время пытались вытеснить из медийного мирового пространства, используя для этого надуманные предлоги, безосновательно обвиняя в нарушении неких правил платформ, сообществ, не объясняя причин. Нас все время пытались выпроводить из информационного пространства, в том числе, потому что западные партнеры перестали выдерживать конкуренцию. Раньше они доминировали, были единственными, кто мог себе позволить вещание в глобальном масштабе. Они не привыкли к конкуренции на основе общих правил, которые сами же разрабатывали. Считали, что один раз выработав все эти правила, более никто не сможет составить им конкуренцию и они будут доминировать, в том числе в связи с финансовым обеспечением СМИ, технологическим отрывом. Этого уже нет. И самое главное, сегодня совершенно иные технологии и факторы могут обеспечивать достойную конкуренцию. Не все решается только деньгами и исключительно технологическим преимуществом. Многое решается только за счет фактора объективного освещения новостей. Люди имеют возможность через интернет подключаться к различным источникам информации, сравнивать и анализировать ее. Они прекрасно понимают, что мейнстрим – это мейнстрим, что он занимает определенную точку зрения и не дает разнообразную картину. Пользователи ищут более интересные, актуальные и объективные источники информации. Они находят ее на платформе российских СМИ. Этого западные партнеры вынести не смогли. Руками IT и частных компаний начали просто выживать Россию из медийного пространства. На это и направлены все те поправки – на недопущение и пресечение подобного. Они вырабатывались в качестве ответных мер.

Вопрос: Национальная академия наук США выпустила доклад о возможных причинах неоднократных неврологических заболеваний среди сотрудников американских дипломатических миссий, работающих на территории России, Кубы и Китая. Одной из таких причин Академия называет использование оружия направленного микроволнового воздействия, способного вызвать повреждение слуха и иные болезненные симптомы. Как бы Вы могли прокомментировать предположения о том, что Россия могла использовать подобное оружие против американских дипломатов и официальных лиц в Москве?

Ответ: Не располагаем информацией о наличии в России «оружия направленного микроволнового воздействия», тем более о случаях его практического применения. Подобные провокационные, неподкрепленные фактами домыслы и фантастические гипотезы вряд ли можно рассматривать в качестве серьезного повода для комментария.

Вопрос: Как вы можете прокомментировать ситуацию с возвращением т.н. «исторических азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые были изгнаны из Карабаха в начале 1990-х в связи с нагорно-карабахским конфликтом? Начались ли уже обсуждения по вопросам механизмов их возвращения в Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов?

Ответ: Устойчивое прекращение огня, которого удалось добиться благодаря активной посреднической роли России, создало реальные предпосылки для решения вопросов гуманитарного характера.

Особо отмечаем, что пункт 7 трехстороннего Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г. предполагает возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К преодолению гуманитарных последствий подключаются и ряд других профильных международных организаций – Международный комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ЮНЕСКО.

13 ноября с.г. Президент России В.В.Путин подписал Указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования, на который, среди прочего, возложены задачи содействия возвращению в места постоянного проживания беженцев и внутренне перемещенных лиц, оказания им помощи, восстановления гражданской инфраструктуры, а также создания условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе. Решение данного вопроса является одной из основных целей деятельности российских миротворцев в регионе.

Вопрос относительно периода изгнания с территории в 90-е годы и позднее беженцев нужно адресовать Баку. Я озвучила российские подходы и усилия по возвращению беженцев.

Вопрос: Россия открыла путь к миру между Азербайджаном и Арменией. В России, да, в общем-то, и в Азербайджане, эти слова тоже звучат, любят приводить в пример совместное проживание двух народов в прошлом в разные исторические периоды, в том числе в советское время. Были хорошие примеры совместного проживания, когда в том же Баку люди не разделялись на национальности. Что является залогом успеха мирного сосуществования двух народов и взаимодействия? Как может быть преодолен исторический стресс, пережитый народами? Какой вы видите жизнь азербайджанцев и армян в результате карабахского урегулирования?

Ответ: Многое перечислено в самом вопросе. Есть исторический позитивный опыт совместного проживания двух народов – азербайджанцев и армян – как на территории Азербайджана, так и в Армении: работали вместе, дружили, создавали семьи.

Сейчас благодаря посредническим усилиям России остановлено кровопролитие, достигнуты договоренности о возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц, о разблокировании транспортных и экономических связей региона. Создан Центр гуманитарного реагирования, призванный оказывать содействие Азербайджану и Армении в восстановлении гражданской инфраструктуры, формировании условий для нормальной жизнедеятельности его населения. Таким образом, создаются реальные предпосылки для налаживания диалога между народами, и этот диалог – единственно возможный путь для преодоления разногласий.

При всей неоднородности региона, при всех глубинных противоречиях между соседями необходимо искать пути сопряжения интересов сторон. На наш взгляд, следует делать ставку на реализацию различных взаимовыгодных вариантов синергии торговых и транспортно-энергетических возможностей региона.

Вне всяких сомнений, в повестке дня должно стоять наращивание и уплотнение контактов бизнесменов, ученых, в целом представителей гражданского общества. Один из возможных вариантов – взаимные поездки журналистов. Считаю, что это верный шаг в направлении устойчивого мира между народами Азербайджана и Армении.

Но все это возможно при наличии политической воли лидеров государств.

Вопрос: США внесли Россию в «список наблюдения» по нарушениям религиозных свобод. Эту информацию сообщил сам Госсекретарь США М.Помпео. Кроме России в список также внесли Кубу, Никарагуа и Коморские острова с формулировкой, якобы правительства этих стран участвует или терпимо относятся к нарушениям религиозных свобод. Какая позиция России по поводу данного шага со стороны США? Как можно прокомментировать подобное действие?

Ответ: Вашингтон не первый год пытается выступить в роли «защитника» верующих всего мира. Очень много докладов по этой тематике, которые штампуются в США. Там придумана некая «система оценки» политики тех или иных стран на данном направлении.

В этом же контексте – попытки придать легитимность неким международным объединениям в качестве «глобальных регуляторов» деликатной религиозной сферы, чьи установки в обозримой перспективе могут стать обязательными к исполнению для государств-участников таких объединений. По сути, такой курс – продолжение политики, основанной не на праве, а на правилах. В этой связи не видим необходимости как-то реагировать на подобную очередную американскую затею.