О Дне прав человека

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря 1950 года Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую по своему значению резолюцию, провозгласившую 10 декабря Днем прав человека. Именно в этот день в 1948 году государства-члены Всемирной организации одобрили Всеобщую декларацию прав человека.

Заложенная этим документом основа современной международной системы поощрения и защиты прав человека переживает сегодня серьезные испытания на прочность. Охвативший мир кризис в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции вскрыл целый пласт глубинных проблем, в числе которых глубокое социальное расслоение внутри стран и связанный с ним разный уровень социальной защищенности населения, нарастание разобщенности между государствами и неготовность некоторых из них поступиться своими сиюминутными корыстными интересами ради позитивной объединительной повестки дня подлинного международного сотрудничества.

Россия последовательно отстаивает принципы верховенства международного права и коллективных начал в международных отношениях, включая вопросы поощрения и защиты прав человека. Убеждены, что реальный прогресс в деятельности международного сообщества в области прав человека может быть достигнут только на основе взаимоуважительного диалога и укрепления доверия между государствами. Именно равноправное сотрудничество, готовность к взаимному учету интересов и поиску компромиссов может стать реальным фактором, способствующим сближению различных государств, региональных и политических объединений, укреплению климата доверия и взаимного уважения в вопросах поощрения и защиты прав человека.

13 октября в ходе пленарного заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Российская Федерация в очередной раз была избрана в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на период 2021 – 2023 гг. Участвуя в работе этого ключевого международного правозащитного органа в качестве полноправного его члена, Россия продолжит вносить весомый вклад в содействие развитию конструктивного межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере, укреплению международного режима соблюдения прав человека на основе справедливости и равноправия в соответствии с целями и принципами, закрепленными в Уставе ООН. Россия заинтересована в том, чтобы Совет был эффективным и действенным инструментом поощрения и защиты прав человека во всем мире, а его работа строилась на принципах универсальности, неизбирательности, объективности, равного отношения ко всем категориям прав человека, уважения к культурному и цивилизационному разнообразию. Именно на достижение этих целей будут направлены усилия российской стороны в Совете ООН по правам человека в ближайший трехлетний период.