Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «Россия – Туркменистан: успешный опыт плодотворного сотрудничества» для журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана», Москва, 11 декабря 2020 года

Сегодня Туркменистан стоит на пороге знаменательного события в своей истории – 25-летия со дня провозглашения нейтралитета. С самого начала этого пути, когда в 1995 году была принята историческая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, Россия поддержала дружественный Туркменистан в его стремлении проводить миролюбивую, направленную на развитие конструктивного сотрудничества внешнюю политику.

Глубоко символично, что 12 декабря отмечается не только национальный праздник Туркменистана, но и с 2017 года – Международный день нейтралитета. Это свидетельствует о признании мировым сообществом заслуг страны в продвижении гуманистических принципов в международных отношениях, её последовательной работы по укреплению и развитию межгосударственного сотрудничества в экономической, экологической, культурной и иных сферах. Не секрет, что ежедневно мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, ответить на которые можно только совместными усилиями. В этих условиях опыт нейтрального Туркменистана в налаживании мирного диалога и укреплении доверия между представителями разных народов, религий и культур становится всё более востребованным. Один из актуальных примеров такой позитивной повестки – инициированное Ашхабадом провозглашение ООН 2021 года Международным годом мира и доверия.

Проводимый нашими странами миролюбивый внешнеполитический курс, основанный на общепризнанных нормах международного права и невмешательстве во внутренние дела суверенных государств, во многом обуславливает совпадение или близость подходов Москвы и Ашхабада к ключевым международным и региональным проблемам, является залогом нашего продуктивного сотрудничества на различных многосторонних площадках. Россия неоднократно становилась соавтором таких выдвигаемых Туркменистаном резолюций ГА ООН, как «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», «Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для устойчивого развития» и ряда других. В свою очередь, признательны туркменским партнёрам за соавторство многих российских инициатив, включая традиционную резолюцию ГА ООН «Борьба с героизацией нацизма».

Отмечаем плодотворное взаимодействие и в рамках СНГ. В прошлом году Туркменистан успешно справился с возложенной на него миссией председательства в Содружестве, выступив автором ряда инициатив, направленных на консолидацию этого регионального объединения, укрепление практической кооперации в сфере энергетики, транспорта, связи и коммуникаций.

Ашхабад вносит весомый вклад в эффективное пятистороннее сотрудничество на Каспии. К слову, именно в Туркменистане состоялся Первый каспийский саммит, положивший начало формированию многоуровневой архитектуры межгосударственного взаимодействия каспийской «пятерки». Там же в 2021 году планируется организовать шестую встречу лидеров прикаспийских стран, а мы, в свою очередь, приняли у наших туркменских друзей эстафету проведения Каспийского экономического форума – еще одного уникального механизма многостороннего сотрудничества, успешно стартовавшего в Туркменистане в 2019 году.

На двустороннем треке отношения между нашими странами вышли за последние годы на качественно новый уровень стратегического партнёрства. Этот исторический рубеж был закреплён в договоре, подписанном в ходе визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Ашхабад в октябре 2017 г. Для обеспечения эффективного двустороннего взаимодействия сформирован устойчивый правовой «каркас» из более чем 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Консолидации российско-туркменистанских связей способствует регулярный политический диалог на высшем и высоком уровнях.

Ключевую роль в деле расширения сотрудничества в торгово-экономической области играют Межправительственная Российско-Туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) на уровне вице-премьеров, действующая при ней Группа высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций, а также встречи сопредседателей МПК.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и связанных с этим ограничительных мер наши страны активно осваивают дистанционный формат общения: на регулярной основе проходят встречи по линии министерств и ведомств, регионов и деловых кругов двух стран в режиме видеоконференцсвязи. Уровень и интенсивность политических и экономических контактов приносит практическую отдачу: начиная с 2019 года удалось переломить негативную тенденцию в двусторонней торговле и выйти на её существенный рост – почти на 70 %. Положительной динамике товарооборота не смогли помешать даже кризисные явления в мировой экономике, обусловленные глобальной пандемией. В текущем году мы наблюдаем его двукратное увеличение до 736 млн долл. США. При этом, что важно, растут показатели как российского экспорта в Туркменистан, так и импорта туркменских товаров и услуг в Россию.

На качественно новый уровень вышла кооперация в энергетической сфере: в апреле 2019 года «Газпром» возобновил закупки туркменского природного газа, российские компании принимают участие в сооружении трансграничного магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Значительный резерв расширения экономического сотрудничества заложен в межрегиональных связях. Здесь особенно востребован опыт Татарстана, Астраханской области, Санкт-Петербурга, которые являются флагманами взаимодействия с Туркменистаном. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся: экономические связи будут и далее расширяться и углубляться.

Неотъемлемой составляющей российско-туркменистанских отношений остаются гуманитарные связи. Контакты в культурной, образовательной и научной сферах способствуют упрочению дружбы и взаимопонимания между двумя народами. С каждым годом растет число туркменских студентов, обучающихся в России, – на начало 2019/2020 учебного года оно составило порядка 36 тысяч. В Ашхабаде с 2002 г. функционирует совместная российско-туркменская средняя школа имени А.С.Пушкина. Высокие стандарты обучения позволяют её выпускникам выдерживать вступительные экзамены в ведущих вузах России и Туркменистана. Первых учеников в прошлом учебном году приняла средняя общеобразовательная школа имени Махтумкули Фраги, построенная Туркменистаном в селе Фунтово Астраханской области.

Высокий уровень взаимного доверия, а также осознание общих для наших стран вызовов и угроз способствуют поступательному развитию взаимодействия в сфере безопасности. В ноябре этого года было ратифицировано Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности от 10 апреля 2003 года. Туркменистан стал первым государством Центральной Азии, с которым Россия заключила межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Этот документ закладывает международно-правовую основу сотрудничества наших государств в области МИБ, позволяет запустить полномасштабное двустороннее межведомственное взаимодействие в сфере, которая в современных условиях приобретает все большую актуальность. Завершается процесс подготовки к подписанию межправительственного меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Важным звеном стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном выступает внешнеполитическая координация, осуществляемая в рамках ежегодных межмидовских программ сотрудничества, благодаря которой нам удается сверять подходы по наиболее актуальным проблемам современности.

Поистине братский характер российско-туркменистанских отношений еще раз подтвердился в условиях глобальной пандемии, ставшей испытанием на прочность для государств и их объединений, проверкой способности к коллективным действиям. В это сложное для всех время Россия и Туркменистан протянули друг другу руку помощи, оказали взаимную поддержку.

За прошедшие 25 лет в Туркменистане произошли фундаментальные перемены. Страна пользуется заслуженным международным авторитетом и играет важную роль в поддержании стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах и за их пределами. При этом дружба и сотрудничество между российским и туркменским народами продолжают крепнуть и наполняться новым содержанием. Намерены и далее совместно с туркменскими друзьями делать всё для того, чтобы вывести партнёрство на новые рубежи на благо наших граждан во имя мира и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе. Убежден, что для этого есть все возможности, а главное – обоюдный настрой.