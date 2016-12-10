О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Израиля в Российской Федерации А. Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 декабря член коллегии МИД России, Ректор Дипломатической академии А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в Российской Федерации Александра Бен Цви.

Стороны обсудили широкий круг международных проблем, включая политические итоги 2020 года. Много внимания было уделено ситуации на Ближнем Востоке, теме палестино-израильского урегулирования.

А.В.Яковенко и А.Бен Цви коснулись также приоритетов развития двусторонних отношений, включая гуманитарную и торгово-экономическую составляющую.

А.В.Яковенко подробно информировал Посла о программах повышения квалификации российских и иностранных дипломатов. Особое внимание было уделено аналитике. В этом контексте Ректор передал Послу опубликованный 10 декабря с.г. на сайте Академии аналитический доклад «Итоги 2020: будущее формируется уже сегодня».

Ректор пригласил Посла выступить в следующем году перед молодыми дипломатами МИД России и студентами Академии с циклом лекций по тематике практической дипломатии, что в свое время было частью научной деятельности Посла. Предложение было принято.

Сотрудники Посольства прочтут в Академии также лекцию об особенностях современного государственного протокола Израиля.