О голосовании «по каннабисным поправкам» в Комиссии ООН по наркотическим средствам

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Ряд зарубежных СМИ продолжает активно комментировать состоявшееся 2 декабря в Вене в Комиссии ООН по наркотическим средствам голосование по шести предложенным экспертами Всемирной организации здравоохранения поправкам в антинаркотические конвенции 1961 и 1971 гг. Повышенное внимание при этом уделяется одобрению Комиссией с преимуществом всего в два голоса поправки об исключении каннабиса и его смолы из четвертого контрольного списка Конвенции о наркотических средствах 1961 г. Согласно экспертному мнению, приведенному газетой «Нью-Йорк Таймс» в ее публикации от 2 декабря, подобное решение может ознаменовать «водораздел» в глобальной антинаркотической политике. Схожих оценок придерживаются комментаторы из «Си-Эн-Эн», «Евроньюс», «Дойче Велле», других новостных ресурсов, а также, что вызывает особое сожаление, представители информационной службы ООН.

Вынуждены разочаровать слушателей и читателей этих СМИ: никакого «водораздела» в Вене не произошло, поскольку каннабис по-прежнему остается в зоне жесткого регулирования и ограничений, накладываемых как самой Конвенцией 1961 г., так и ее первым контрольным списком. Вдобавок Комиссия уверенно отвергла другие пять поправок, подтвердив тем самым готовность большинства своих членов и впредь оставаться на принципиальных позициях в поддержку ныне действующего межгосударственного режима контроля над наркотиками. Россия выступала в ходе переговорного процесса координатором группы единомышленников и благодарна им за солидную поддержку. В соответствии с утвержденной Президентом России В.В.Путиным Антинаркотической стратегией Российской Федерации до 2030 г. российская дипломатия будет и дальше последовательно выступать за незыблемость международно-правовых норм, защищающих жизнь и здоровье миллионов людей от наркотического зла.