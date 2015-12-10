О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии М.Сиялой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 декабря состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой.

Сославшись на ранее достигнутую договоренность, М.Сияла сообщил о состоявшейся в аэропорту Триполи передаче представителю МИД России, бывшему Послу России в Ливии И.Н.Молоткову российских граждан М.А.Шугалея и С.Суэйфана, удерживавшихся в заключении на территории Ливии с мая 2019 года.

С российской стороны было выражено удовлетворение данным решением ливийских властей и высказана признательность всем тем, кто оказывал содействие освобождению российских граждан.