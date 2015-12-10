О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы было продолжено обсуждение складывающейся обстановки в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на задачи политического урегулирования в Ливии. Были рассмотрены также некоторые практические вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского многопланового сотрудничества.