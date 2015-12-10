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10.12.2015:34

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

2174-10-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы было продолжено обсуждение складывающейся обстановки в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на задачи политического урегулирования в Ливии. Были рассмотрены также некоторые практические вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского многопланового сотрудничества.

 

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