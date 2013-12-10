Об итогах заседания СМИД СНГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 декабря состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло в формате видеоконференции. В текущем году председательство в Содружестве осуществляет Узбекистан.

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия в формате Содружества с акцентом на совместные действия по преодолению негативных последствий распространения коронавируса. Одобрен проект актуализированной Концепции дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу. По случаю 75-летия годовщины создания Организации Объединенных Наций принят проект соответствующего совместного заявления государств-участников, который будет представлен на утверждение лидерам стран Содружества.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Принято решение о проведении очередного заседания СМИД СНГ 2 апреля 2021 года в Российской Федерации.

Ряд принятых по итогам СМИД решений будет внесен в повестку дня заседания Совета глав государств СНГ 18 декабря с.г.