Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с высказываниями спецпосланника Президента США по контролю над вооружениями

Обратили внимание на опубликованное 8 декабря выступление спецпосланника Президента США по контролю над вооружениями М.Биллингсли в американской НПО «Национальный институт публичной политики».

Отмечаем, что представитель действующей Администрации США негативно отреагировал на сделанное ещё в октябре 2018 г. официальное российское предложение принять двустороннее заявление с подтверждением недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. При этом выглядит странным, что вопреки общепринятой дипломатической практике реакция доводится до нас спустя два года через запоздалую публикацию выступления американского представителя на экспертном семинаре.

Сам отказ США от нашего предложения вряд ли может вызвать удивление на фоне целенаправленно проводимого Вашингтоном курса на понижение порога применения ядерного оружия и активную реализацию военных программ, свидетельствующих об опасном и абсурдном намерении США вести ядерную войну и побеждать в ядерных конфликтах. Прозвучавшие ссылки на «неверие в искренность России» смотрятся как откровенно жалкая попытка хоть как-то оправдать деструктивную линию Администрации США в вопросах международной безопасности и стабильности, ставшую по сути её фирменным знаком.

Явно просматривается и стремление максимально подорвать основу для возможных последующих действий Москвы и Вашингтона по деэскалации и взаимоприемлемому урегулированию накопившихся в стратегической сфере проблем. Именно на это, очевидно, направлено сделанное М.Биллингсли заявление о необходимости для США разработки и развёртывания наземных ракет средней и меньшей дальности для противодействия России и Китаю. Такие публичные заходы несут очевидно дестабилизирующий заряд, а их направленность на сокращение возможностей для предотвращения новых ракетных кризисов даже не скрывается.

Призываем американскую сторону отказаться от чреватых серьёзными рисками планов. Сделанное Россией приглашение к диалогу остается в силе, как и предложенные нами конкретные инициативы, направленные на предотвращение гонки ракетных вооружений в «мире без Договора о РСМД».

В вопросе о продлении Договора о СНВ также просматривается стремление переложить на российскую сторону ответственность за тупик, в который Администрация США завела консультации по данной тематике своими бесконечными попытками «поднять планку» и выторговать для себя существенные односторонние преимущества.

Со своей стороны, продолжаем выступать за безусловное продление ДСНВ в том виде, как он был подписан, на предусмотренный его положениями пятилетний период. Как неоднократно отмечали, это позволило бы выиграть время для предметного разговора с американской стороной о будущем контроле над вооружениями. Полностью сохраняют актуальность наши соображения, ранее переданные американской стороне, относительно выработки нового комплексного «уравнения безопасности», которое учитывало бы все факторы, оказывающие влияние на стратегическую стабильность.