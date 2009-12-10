Выступление руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями К.Ю.Гаврилова на 963-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности по военно-политическим аспектам ситуации на Украине, 9 декабря 2020 года

Господин Председатель,

Сегодня на Форуме проходит последнее в текущем году обсуждение военно-политических аспектов ситуации на Украине. Предлагаем воспользоваться этой возможностью, чтобы подвести некоторые итоги состоявшихся дискуссий и оценить, насколько удалось продвинуться во внутриукраинском урегулировании.

Идёт седьмой год конфликта в Донбассе. Вооружённое противостояние уже унесло жизни свыше 13 тыс. человек, около 30 тыс. понесли ранения. Это – цена, которую пришлось платить донбассцам за выраженное ими несогласие с курсом политиков, пришедших к власти после антиконституционного государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.

Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские договорённости и обеспечить мир в Донбассе к концу 2020 года. Заявленные сроки истекают, а результатов по-прежнему нет. Вместо целенаправленных усилий по урегулированию Киев не гнушается прибегать к публичной демагогии и циничной подтасовке фактов, проявляет глухое бездействие в реализации обязательств по «Комплексу мер» и поручений «нормандского» формата. Недавно представленный украинской стороной «план совместных шагов по выполнению Минских договорённостей» в корне противоречит их духу и содержанию.

Нечего «праздновать» и в связи с ещё одной круглой датой – ровно год назад, 9 декабря 2019 года, в Париже состоялся саммит «нормандского» квартета. Ввиду деструктивной позиции Киева к настоящему моменту не выполнено абсолютное большинство достигнутых тогда решений. Украинская сторона продолжает уклоняться от согласования с Донбассом правовых аспектов его особого статуса. Не проведена имплементация в украинское законодательство «формулы Штайнмайера». До сих пор отсутствуют реальные подвижки с согласованием новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также районов разминирования. Стоит ли напоминать, что поручения парижского саммита должны были быть реализованы ещё в апреле с.г.?

И хотя благодаря действующим с 27 июля с.г. дополнительным мерам укрепления режима прекращения огня в Донбассе регистрируются в целом низкие уровни нарушений тишины, мирные жители продолжают получать увечья вследствие обстрелов, гибнуть из-за неразорвавшихся боеприпасов и мин. Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают военную технику у населённых пунктов вблизи линии соприкосновения, а также концентрируют в регионе мощную группировку танков и систем противовоздушной обороны. Российская делегация на Форуме неоднократно настойчиво призывала делегацию Украины представить подробную информацию о численности ВСУ в Донбассе, местах дислокации их частей, об используемых для обстрелов системах вооружений и их происхождении. Вопреки декларируемой Киевом транспарентности в военной области, до сих пор никакой реакции не последовало. Очевидно, украинской стороне есть, что скрывать.

Неудивительно, что в этих условиях официальные украинские представители продолжают рьяно использовать пропагандистские штампы о некой «агрессии» в попытке закамуфлировать тот факт, что Киев продолжает карательную операцию против собственного населения в Донбассе. Трагические результаты этой «оборонительной» политики – так, кажется, её преподносят украинские представители – задокументированы в отчётах Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ). За последние три года 75% жертв среди гражданского населения пришлись на неподконтрольные Киеву территории. Так от кого же на самом деле исходит агрессия?

В нарушение Минских договорённостей украинская власть продолжает упорно отказываться от диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В том, что Киев «затыкает рот» донбассцам, нет ничего удивительного – как говорится, «на воре и шапка горит». Но то, что этому активно потворствуют его западные кураторы, а также сопосредники мирного урегулирования, вызывает ряд вопросов. В частности, не поддаётся объяснению поведение Берлина и Парижа, которые предприняли все усилия по срыву неформальной встречи членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвящённой прогрессу в реализации минского «Комплекса мер». Главное, чего они хотели избежать – выступления представителей Донбасса, непосредственно вовлечённых в переговоры по урегулированию. 2 декабря с.г. встреча всё же состоялась, однако Германия, Франция и остальные страны Запада предпочли её проигнорировать.

В основе таких шагов – нежелание демонстрировать реальную картину происходящего на востоке Украины. Ведь суть и смысл любого урегулирования – предоставить возможность высказаться сторонам конфликта. Случившееся компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в разрешении внутриукраинского кризиса и свидетельствует об их стремлении «покрывать» действия киевских властей. В этой связи возникают глубокие сомнения в отношении заверений уважаемого французского представителя на 962-м заседании ФСОБ о беспристрастности Германии и Франции как участников «нормандского» формата. Повторяем: факты свидетельствуют об обратном.

Россия как сопосредник мирного процесса подчёркивает недопустимость дальнейшего продолжения вооружённого насилия на востоке Украины. Киеву следует незамедлительно прекратить карательную операцию против мирного населения Донбасса, отвести вооружения в выделенные места хранения, разоружить все незаконные группы, вывести иностранную военную технику и наёмников с территории Украины. Необходимо срочно снять бесчеловечную социально-экономическую блокаду региона и предоставить ему особый статус. Все обязательства украинской стороны в соответствии с Минскими договорённостями должны быть выполнены. Шаги в сфере политики и безопасности тесно взаимосвязаны и должны осуществляться синхронно. Без решения политических вопросов всеобъемлющее урегулирование кризиса на Украине не представляется возможным. Подчёркиваем прямую ответственность Киева за практическую реализацию всех аспектов минского «Комплекса мер» и поручений парижского саммита «нормандского» формата.

Господин Председатель,

Продолжающийся кризис на Украине является результатом срежиссированного, профинансированного и организованного из-за рубежа государственного переворота в феврале 2014 года, который привёл к вооружённому противостоянию в Донбассе и страданиям миллионов мирных жителей Украины. Свыше шести лет западные кураторы Киева на деле не стремятся содействовать реальному прекращению военных действий, а финансируют, тренируют украинскую армию и накачивают её вооружениями. В этом плане все рекорды бьют Соединённые Штаты Америки. По данным Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 2020 финансовом году Вашингтон в рамках программы зарубежных военных поставок продал Киеву продукцию военного назначения на сумму в 510 млн долл., что в два раза превышает показатели предыдущих лет. Поражают озвученные сегодня делегацией США данные, что с 2014 г. Вашингтон выделил Киеву на военные нужды свыше 2 млрд долл. На днях 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ провела тактические учения по применению американского противотанкового ракетного комплекса «Javelin». Всё это не способствует снижению военной напряжённости, к которой регулярно призывают США и другие западные партнёры, и служит поддержкой «партии войны» в Киеве с её воинственными устремлениями по отношению к Донбассу. Подчёркиваем, что государства-участники ОБСЕ, оказывающие военно-техническое содействие Киеву в любой форме, разделяют с украинскими военными ответственность за жертвы среди гражданского населения и дальнейшие разрушения в Донбассе.

Западным кураторам Киева пора, наконец, прекратить потворствовать его стараниям позиционировать конфликт не как внутренний, а как внешний, чтобы продолжать беспочвенно обвинять Россию – гаранта и посредника урегулирования – в «подрыве» мирных усилий. Хорошо помним высказывания киевских властей о том, что Минские договорённости нужны им для поддержания санкционного давления на Россию. Предупреждаем, что продолжение этой линии чревато непредсказуемыми последствиями и – как минимум – загоняет мирное урегулирование в тупик.

Господин Председатель,

Наша позиция по внутриукраинскому конфликту известна и остаётся неизменной – необходимо полное выполнение минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска. Российская Федерация в качестве посредника готова этому всемерно содействовать. Все возможности и механизмы для продвижения всеобъемлющего мирного урегулирования имеются. Прогресс зависит от реальной готовности Киева к прямому и ориентированному на практический результат диалогу с представителями Донбасса.

Рассчитываем, что французские и немецкие партнёры по «нормандскому формату» будут ответственно подходить к роли сопосредников, что предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному выполнению минского «Комплекса мер» и «нормандских» решений.

В завершение – несколько слов о прозвучавших сегодня высказываниях о ситуации в Крыму. Эта тема закрыта окончательно, и обсуждать её мы не намерены.

Благодарю Вас, господин Председатель, и прошу приложить данное заявление к Журналу дня.