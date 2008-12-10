Об участии заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова в заключительной встрече шерп/су-шерп стран БРИКС в рамках председательства России в объединении в 2020 году

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8-9 декабря в формате видеоконференции прошло заключительное в текущем году заседание шерп и су-шерп стран БРИКС под председательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС С.А.Рябкова.

В ходе обстоятельного обмена мнениями подведены итоги пятистороннего сотрудничества в уходящем году по ключевым направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты. Представлен итоговый доклад российского председательства в объединении в 2020 г.

Индийская сторона, к которой переходит председательство в «пятерке» в 2021 г., провела презентацию приоритетов своей работы в БРИКС.