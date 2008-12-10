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Поздравление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова Директору ГРК «Радио России» Е.Н.Щекиной
Уважаемая Екатерина Николаевна,
От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников со знаменательной датой – 30-летием выхода в эфир.
За три десятилетия радиостанция получила признание у многомиллионной аудитории, став востребованным источником взвешенной информации. Широчайший диапазон передач – от общественно-политических и аналитических до научно-познавательных и детских – позволяет «Радио России» и далее оставаться в авангарде отечественного радиовещания. Залог успеха – слаженный коллектив профессионалов, опирающихся на сформированные традиции и на высокие стандарты журналистики.
Ценим партнерские отношения с возглавляемой Вами радиокомпанией. Готовы к продолжению взаимодействия в интересах поддержания объективного образа нашей страны в глобальном медиапространстве.
Желаю Вам и всему коллективу здоровья, благополучия, новых творческих достижений и всего наилучшего.
С.ЛАВРОВ