Поздравление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова Директору ГРК «Радио России» Е.Н.Щекиной

Уважаемая Екатерина Николаевна,

От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников со знаменательной датой – 30-летием выхода в эфир.

За три десятилетия радиостанция получила признание у многомиллионной аудитории, став востребованным источником взвешенной информации. Широчайший диапазон передач – от общественно-политических и аналитических до научно-познавательных и детских – позволяет «Радио России» и далее оставаться в авангарде отечественного радиовещания. Залог успеха – слаженный коллектив профессионалов, опирающихся на сформированные традиции и на высокие стандарты журналистики.

Ценим партнерские отношения с возглавляемой Вами радиокомпанией. Готовы к продолжению взаимодействия в интересах поддержания объективного образа нашей страны в глобальном медиапространстве.

Желаю Вам и всему коллективу здоровья, благополучия, новых творческих достижений и всего наилучшего.

С.ЛАВРОВ