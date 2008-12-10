Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова телеканалу «РТ», Москва, 10 декабря 2020 года

Вопрос: Вам удается смотреть «РТ»? Может быть в интернете или по телевизору, когда находитесь в гостинице во время поездок? Когда в последний раз смотрели «РТ»?

С.В.Лавров: Буквально на днях. Мне интересно сопоставлять, как освещаются и анализируются события на различных каналах: европейских, американских, «Аль-Джазирой», «ВВС» и, естественно, «РТ». Любопытно посмотреть, какие даются оценки одних и тех же событий на разных телеканалах. Ни в одном случае нет стопроцентного совпадения даже между западными СМИ. Альтернативные углы подачи новостей, присутствующие в репортажах «РТ», интересуют аудиторию. Статистика зрителей тому наглядное подтверждение.

Вопрос: Попробуйте, пожалуйста, описать телеканал «РТ» в трех словах.

С.В.Лавров: Профессионализм, оперативность и объективность. «РТ» не стесняется задавать неудобные вопросы. Он совсем не такой «соглашательский» канал, как некоторые его пытаются представить. Качество журналистов, работающих у Вас, вызывает самое высокое уважение.

Вопрос: 15 лет мы работаем с Вами и не только с Вами. Давайте попробуем вычленить главное событие за эти 15 лет. Что больше всего запомнилось?

С.В.Лавров: Трудно вычленить одно какое-то событие из череды того, что происходило. Кумулятивный эффект имело осознание Западом: Россия – самостоятельная держава. У России всегда на первом месте будут национальные интересы. Она готова честно и равноправно сопрягать их с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но никогда не будет «брать под козырек». За 15 лет это самое главное, что произошло и с российской внешней политикой, и в медийном пространстве, освещающем отношения между Россией и Западом.

Этот период далеко не закончен. Западные коллеги пытаются лишить Россию права самостоятельно определять свое будущее, стараются продвигать различные сценарии смены режима. Это почти никем не скрывается. Делается все, чтобы не дать российской внешней политике (в т.ч. в нашем ближайшем окружении, где сконцентрированы жизненные интересы России), достигать позитивных результатов. Мы к этому относимся, как к данности.

Наши партнеры уже доказали свои повадки и цели во внешней политике. Они связаны отнюдь не с содействием урегулированию конфликтов в интересах народов того или иного региона мира, а со стремлением укрепить свою репутацию, с продвижением ложно понятого престижа.

Желание получить пропагандистские очки во внешней политике Запада уже достаточно давно доминирует над сущностью проблем, которые предстоит решать в интересах народов соответствующих регионов. Объективная журналистика, не пытающаяся политизировать и идеалогизировать ту или иную ситуацию, а стремящаяся видеть всё так, как на это посмотрели бы люди, затронутые той или иной кризисной ситуацией, весьма полезна и способствует утверждению более справедливых и честных начал во внешней политике на мировой арене.

Вопрос: В каком-то смысле наш телеканал вместе с Министерством иностранных дел стали родственными в том плане, что и Вас, и нас постоянно обвиняли в том, что мы вмешивались в выборы в разных местах, в первую очередь в США. Можно упомянуть «брекзит», протесты «желтых жилетов» во Франции. Как Вы считаете, если можно ли к этому вопросу отнестись с юмором, куда нам дальше стоит вмешаться?

С.В.Лавров: В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии; вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада; якобы договорились с Турцией о дележе этого региона только, чтобы Запад не укреплял там свое положение. Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах. Мы готовы к любым поворотам событий. Буквально на днях читал, что Конгресс США продвигает санкции против Союзного государства России и Белоруссии просто потому что есть такое Союзное государство, и оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную «цветную революцию». Так что ещё будет немало поводов, я уверен в этом. Запад умеет не только их искать, но и выдумывать на ровном месте. Предела совершенства у наших западных коллег нет.

Вопрос: Может быть такое, что «РТ» на Западе боятся? Если да, то почему?

С.В.Лавров: Трудно сказать, какие чувства они испытывают. Наверное не испытывают позитивных эмоций от того, что есть альтернативное средство получения информации. Уже не просто один канал, а мощный холдинг, вещающий на нескольких языках, в т.ч. в тех регионах, где до недавнего времени западные СМИ пользовались полной монополией.

Статистика убедительно свидетельствует в пользу того, что популярность «РТ» растет не по дням, а по часам. Это должны осознавать профессионалы, занимающиеся информационной политикой в западных странах. Но они не любят честной конкуренции нигде и ни в чем, даже сейчас в наших сугубо дипломатических делах – в ООН, ВОЗ, Совете ООН по правам человека, ЮНЕСКО и во многих других структурах. Как только другие группы стран говорят: «Вы предлагаете интересную вещь, например, бороться с киберугрозами, но давайте сядем и в универсальном формате согласуем общеприемлемые критерии, применимые везде». Представители Запада понимают, что это нужно делать через переговоры, взаимные уступки, но им важно поскорее выдвинуть какие-то идеи, которые потом будут использоваться как инструмент внешней политики, как средство давления на остальных.

Любая тема вдруг наталкивается на стремление других государств согласовать консенсусные подходы, которые Запад не хочет применять в своих действиях и предпочитает односторонние шаги, и выносится за пределы ООН, за пределы универсальных организаций. Формируется некое партнерство единомышленников то по кибербезопасности, то по недопустимости применения химического оружия, хотя по всем этим сюжетам существуют универсальные подходы в рамках системы ООН.

Ведите переговоры. Бывает, что по таким сложным темам они занимают не один год. Любая договоренность, имеющая универсальный характер, сколько бы времени ни заняло её достижение, будет всегда устойчива, состоятельна и реализуема. Если хотите действовать в узком кругу стран, думающих с вами одинаково, то любые инициативы, проистекающие из такой компании, не будут достигать результатов, а будут вести к конфронтации. Честное состязание СМИ – это часть большой ситуации в мире. В дипломатии нет своих конкурсов - ни «Оскаров», ни «Эмми». За последние годы «РТ» номинировалось на «Эмми» больше, чем любое другое СМИ. У вас есть призы многих фестивалей: нью-йоркского, «Каннских львов». Вам есть чем гордится.

Вопрос: Чтобы Вы пожелали нашему каналу в честь 15-летия?

С.В.Лавров: 15 лет - ещё пока не совершеннолетие. Но время бежит быстро. Я бы пожелал вам того, что пелось в одной известной советской песне: «Главное, ребята, – сердцем не стареть».