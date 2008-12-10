Поздравление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова главному редактору АНО «ТВ-Новости» М.С.Симоньян

Уважаемая Маргарита Симоновна,

От имени коллектива Министерства иностранных дел и себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников RT с 15-летием.

За относительно небольшой срок своего существования возглавляемый Вами телеканал добился впечатляющих результатов, став одним из признанных лидеров международного информационного вещания.

Благодаря слаженной профессиональной работе блестящих мастеров своего дела, говорящих на разных языках, но понимающих друг друга с полуслова, RT смог завоевать уважение и доверие многомиллионной зрительской аудитории по всему миру.

Под Вашим чутким руководством телеканал не стоит на месте, а постоянно развивается, совершенствуется, не просто идет в ногу со временем, но зачастую опережает его, ставит новые амбициозные задачи и цели.

В Министерстве ценят наши по-настоящему партнерские отношения. Готовы к их продолжению в интересах продвижения объективного образа России на мировой арене.

Желаю Вам и возглавляемому Вами коллективу крепкого здоровья, творческого вдохновения, благополучия и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ