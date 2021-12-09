О подписании Совместного заявления Российской Федерации и Республики Союз Мьянма о неразмещении первыми оружия в космосе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 октября Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и 3 декабря в Нейпьидо Министром международного сотрудничества Республики Союз Мьянма Чжо Тином подписано Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (ШОК).

Документ стал новым шагом в усилиях по глобализации международной инициативы по НПОК, подтвердив решимость государств объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Будучи единственной на сегодняшний день мерой транспарентности и доверия, осуществляемой в целях ПГВК, данная инициатива уже стала существенным политическим фактором, способствующим обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.

В Совместном заявлении Российская Федерация и Республика Союз Мьянма подчёркивают необходимость заключения международного договора, запрещающего размещение и применение оружия в космосе, и призывают страны, не являющиеся участниками инициативы по НПОК, рассмотреть возможность полноформатного присоединения к ней.