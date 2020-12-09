Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с подписанием Меморандума о взаимопонимании с Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) относительно поддержки программ школьного питания на Кубе и в Никарагуа

8 декабря в режиме видеоконференции Постоянный представитель России при ФАО и других международных организациях в Риме В.Л.Васильев подписал Меморандум о взаимопонимании с ВПП о порядке перечисления и расходования целевого добровольного взноса Российской Федерации в размере 10 млн долл. США на развитие систем устойчивого школьного питания на Кубе и в Никарагуа в период 2020-2023 гг.

Данный проект реализуется в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве между Правительством Российской Федерации и ВПП, заключенного в апреле 2019 г. Он позволит обеспечить детей из наиболее нуждающихся семей на Кубе и в Никарагуа полноценным бесплатным питанием в школах. Это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и будет способствовать снижению уровня детской заболеваемости и смертности, а также сокращению масштабов детского труда.

Российская Федерация продолжит активно взаимодействовать с ВПП в вопросах оказания срочной продовольственной помощи населению наиболее нуждающихся стран. В ряду таких приоритетов – страны Центральной Азии, Сирия, Йемен, африканские государства.

Учитывая прогнозы ООН в отношении усугубления глобальной гуманитарной ситуации в 2021 г. Россия как ответственный участник международного сообщества продолжит укреплять взаимодействие с ВПП, удостоившейся в этом году Нобелевской премии мира за выдающийся вклад в борьбу с голодом в условиях кризисов.