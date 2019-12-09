О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом ОАЭ в Москве М.Аль-Джабером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммеда Аль-Джабера по его просьбе.

В ходе беседы состоялось обсуждение приоритетных вопросов дальнейшего укрепления российско-эмиратских отношений, в том числе в плане подготовки к предстоящим в Москве 14 декабря с.г. переговорам глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Был проведен также обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на развитие ситуации в Сирии, Ливии и зоне Персидского залива.