Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой относительно задержанного в Дании российского гражданина

МИД России держит на контроле ситуацию с российским гражданином, задержанным в Дании в июле с.г. по обвинению в работе в пользу российских спецслужб. Ему предоставлен адвокат. Свою вину он не признает.

Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Подобные бездоказательные обвинения напоминают «охоту на ведьм», ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании.

С момента задержания российского гражданина сотрудники консульского отдела Посольства России в Дании оказывают ему необходимую помощь, неоднократно посещали его в изоляторе временного содержания, содействовали в налаживании связи с родными и близкими.

Рассчитываем, что справедливость – при всем предвзятом характере обвинений против нашего соотечественника – возобладает.