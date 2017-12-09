Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с годовщиной парижского саммита «нормандского формата»

Вызывает обеспокоенность продолжающееся нежелание Киева выполнять свои обязательства в соответствии с минским «Комплексом мер» и договоренностями «нормандского формата», а также потакание Берлина и Парижа деструктивной линии украинских властей.

Ровно год назад, 9 декабря 2019 года, на «нормандском» саммите в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины подтвердили безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования конфликта в Донбассе и наметили семь первоочередных шагов, которые должны были предпринять Киев, Донецк и Луганск. Речь шла о соблюдении режима прекращения огня, разведении сил, разминировании, обмене удерживаемых лиц, открытии пунктов пропуска на линии соприкосновения, согласовании всех правовых аспектов особого статуса Донбасса с включением в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок поэтапного вступления в силу особого статуса.

Ожидалось, что Киев и Донбасс реализуют эту программу за четыре месяца. Уже в апреле новый «нормандский» саммит должен был выработать очередные шаги по выполнению «Комплекса мер». Однако даже год спустя из семи парижских решений реализовано только два, да и то частично. В июле после настойчивого противодействия Украины вступили в действие дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые уже к сентябрю были в значительной части искажены или дезавуированы Киевом в одностороннем порядке. В настоящее время режим прекращения огня худо- бедно соблюдается лишь благодаря тому, что Донбасс не отвечает на украинские обстрелы и другие нарушения дополнительных мер. В декабре 2019 г. и апреле 2020 г. состоялись два обмена удерживаемых лиц. Правда, Киев не по всем этим лицам провел юридическую очистку, из-за чего некоторые люди могут быть арестованы повторно.

По остальным парижским решениям прогресс отсутствует. Киев продолжает подменять практическую работу имитацией бурной деятельности и показной конструктивностью. Яркий пример – фарс с открытием в начале ноября пунктов пропуска Счастье и Золотое в Луганской области. На протяжении всего года Киев тормозил этот процесс, не давал гарантий безопасности, скрывал от ОБСЕ и Луганска информацию о работах на своей территории. В итоге оборудовал переходы только для пешеходов, прекрасно зная, что Луганск готовил автомобильные пункты пропуска, крайне важные для доставки гуманитарной помощи.

Аналогичная ситуация с другими парижскими поручениями. Хуже всего обстоят дела с политическими аспектами. Украиной до сих пор ничего не сделано для согласования с Донбассом всех аспектов политического урегулирования, в том числе включения «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает 31 декабря с.г. Под различными предлогами представители Украины уклоняются от представления даже общего описания будущего статуса Донбасса. И даже если Киев снова формально продлит действующий закон, это вновь будет сделано без упомянутой формулы и других согласованных аспектов особого статуса, как это предусмотрено Минскими соглашениями и решениями парижского саммита.

Серьезным раздражителем, блокировавшим работу Контактной группы, стало июльское постановление Верховной Рады о проведении местных выборов на всей территории Украины, кроме Донбасса. Условия, которые парламентарии выдвинули для Донецка и Луганска, грубо нарушают «Комплекс мер». Чтобы выйти из тупика, Донбасс предложил Киеву согласовать для депутатов план действий в русле Минских договоренностей и дал проект такого документа. В ответ Киев представил свой «План совместных шагов», ещё в большей степени попирающий «Комплекс мер», а предложения Донбасса проигнорировал. В Контактной группе представители

Украины договорились до абсурда: предложено внесенный и официально полученный Украиной проект Донбасса признать «несуществующим».

К сожалению, деструктивные действия Украины не вызывают должной реакции коспонсоров урегулирования – Германии и Франции. Сомнения в искренности их намерений содействовать преодолению кризиса на Украине подтвердили их усилия по срыву заседания Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» 2 декабря с.г., посвященного выполнению Минских соглашений, в котором приняли участие представители Донецка и Луганска. Испугавшись услышать правду, Германия, Франция, Украина и ряд других стран отказались от участия в этой встрече.

Приходится констатировать, что, похоже, повторяется ситуация, которую мы наблюдали после «нормандского» саммита в Берлине 2016 года. Выполнение только некоторой части из его решений заняло у Киева более трех лет и стало возможным только после президентских и парламентских выборов. Рассчитываем, что на этот раз Франция и Германия помогут убедить наших украинских партнеров в необходимости реализации простой последовательности практических шагов, недвусмысленно прописанных в «Комплексе мер» и решениях парижского саммита «нормандского формата», в прямом диалоге с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.