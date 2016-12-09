О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Иордании в Российской Федерации Х.А.Шавабкой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 декабря член коллегии МИД России, Ректор Дипломатической академии А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Иордании в Российской Федерации Х.А.Шавабкой.

Стороны обсудили широкий круг вопросов международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено положению дел в Сирии, Ливане, Ливии и Йемене.

Были затронуты также вопросы двусторонних отношений, перспективы развития политдиалога, а также приоритеты в области торгово-экономической сферы.

А.В.Яковенко подробно рассказал вновь прибывшему иорданскому Послу об основных направлениях деятельности Академии, где ключевое место занимает повышение квалификации российских дипломатов.

Ректор пригласил иорданских дипломатов принять участие в международной программе повышения квалификации иностранных дипломатов, в которой ежегодно успешно участвуют десятки стран и в рамках которой дипломаты могут изучить приоритеты российской внешней политики, а также российское видение международных проблем. Продолжительность курсов составляет как правило две недели.

А.В.Яковенко пригласил Посла написать статью в новый журнал Дипломатической академии «Дипломатическая служба и практика», из которого российские и иностранные дипломаты могут почерпнуть опыт дипломатической работы, ее практические аспекты. Приглашение было принято.

Достигнута также договоренность о том, что сотрудники иорданского Посольства выступят перед студентами Академии о культурных особенностях государственного протокола в Иордании. Лекции пройдут в Музее международного этикета и культуры Дипломатической академии МИД России. В рамках этого начинания в следующем году выступят представители около 30 дипломатических представительств.