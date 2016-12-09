Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с заседанием СМИД СНГ

10 декабря состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ в режиме видеоконференции. В текущем году председательство в Содружестве осуществляет Узбекистан.

Участники встречи обсудят широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия в формате СНГ с акцентом на совместные действия по преодолению негативных последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Будет рассмотрен проект обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу, принят План многоуровневых межмидовских консультаций на 2021 год.

Министры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. В привязке к отмечаемому в этом году 75-летию основания ООН особое внимание будет уделено центральной роли всемирной Организации в современном мире.

Участники встречи рассмотрят проекты решений, направленных на углубление партнерских связей в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах.

Ряд одобренных по итогам СМИД документов будет внесен в повестку дня заседания Совета глав государств СНГ 18 декабря 2020 г.