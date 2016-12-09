О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителем «Московской платформы» сирийской оппозиции К.Джамилем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителя руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителя «Московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиля по его просьбе.

В ходе беседы была предметно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее. При этом была подтверждена важность ускорения процесса политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН, в том числе в контексте работы сирийского Конституционного комитета и итогов его 4-й сессии, которая прошла в Женеве 30 ноября - 4 декабря с.г.