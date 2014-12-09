О XXXV заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 декабря под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоялось XXXV заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России в формате видеоконференции.

В его работе приняли участие входящие в состав Совета губернаторы, руководящие сотрудники Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

Участники обсудили перспективы развития и повышения эффективности молодежного измерения международного межрегионального сотрудничества, в том числе с учетом фактора пандемии и перехода на цифровые каналы коммуникации.

Была отмечена растущая роль молодежи во всех сферах жизни и, соответственно, в мировой политике, актуальность более широкого вовлечения российских молодежных объединений в решение внешнеполитических задач и укрепление межрегиональных гуманитарных связей, прежде всего на пространстве СНГ. Важной частью молодежной дипломатии регионов призвано стать взаимодействие в рамках программ приграничного и межмуниципального сотрудничества, поддержка добровольческих и поисковых движений, проектов в сфере науки, культуры, экологии и спорта.

Члены Совета единодушно высказывались в пользу расширения приема иностранных студентов в российские, прежде всего региональные, вузы и более системной работы с их выпускниками.

По просьбе членов СГС управляющим директором Российского экспортного центра Р.М.Абрамяном был представлен доклад о деятельности центра и возможностях взаимодействия с ним субъектов Федерации.

По итогам заседания Совет принял развернутые рекомендации.