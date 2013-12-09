Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на XXXV заседании Совета глав субъектов при МИД России, Москва, 9 декабря 2020 года

Приветствую всех участников.

Пандемия существенно ограничила возможности общения на всех уровнях, в том числе на межгосударственном с участием регионов. Пострадали межрегиональные связи, обмены пришлось приостановить или свернуть. Тем не менее российские регионы с помощью современных средств коммуникаций продолжили поддерживать диалог с партнерами, в котором активно участвуют высшие учебные заведения и молодежные организации.

На прошлом заседании обсуждали муниципальное сотрудничество на международном уровне. Оно тоже осложнилось, но цифровые технологии не только позволяют поддерживать контакты, но и открывают новые возможности, которыми необходимо пользоваться. Возрастает роль городских образований в деле противодействия коронавирусной инфекции. Мегаполисы, прежде всего Москва, активно обмениваются передовым опытом в этой сфере.

В год 75-летия Победы повышенное внимание уделялось историческим и мемориальным мероприятиям. Регионы и муниципалитеты приняли участие в акциях «Виртуальный бессмертный полк», «Окно Победы», «Мы все равно скажем спасибо», «Цветок памяти», «Наследники Победы». Видеопоздравления с Днем Победы были направлены по линии городов-побратимов.

Планомерное выполнение принятых на прошлом заседании рекомендаций будет содействовать дальнейшему раскрытию потенциала муниципальных связей. На решение этой задачи ориентированы готовящиеся изменения Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». Они распространят на все субъекты Российской Федерации механизм координации, заложенный в ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества». В этой связи нельзя не упомянуть только что подписанный Президентом России В.В.Путиным закон № "394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации», который также учитывает структуры публичной власти на всех уровнях.

Рассчитываем на продолжение совместной работы.