Новости

8.12.2020:24

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности С.Шерги

2155-08-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги.

Состоялось подробное обсуждение взаимодействия ООН и Афросоюза в сфере мира и безопасности. Особое внимание уделено укреплению собственного потенциала африканцев по урегулированию конфликтов на континенте, в том числе необходимости обеспечения устойчивого финансирования миротворческих усилий регионалов.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность