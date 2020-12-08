Новости
8.12.2020:24
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности С.Шерги
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
8 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги.
Состоялось подробное обсуждение взаимодействия ООН и Афросоюза в сфере мира и безопасности. Особое внимание уделено укреплению собственного потенциала африканцев по урегулированию конфликтов на континенте, в том числе необходимости обеспечения устойчивого финансирования миротворческих усилий регионалов.