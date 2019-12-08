О консультациях спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Президента Ливанской Республики А.Абу-Зейдом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял советника Президента Ливанской Республики Амаля Абу-Зейда.

В ходе встречи, в которой также участвовал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Е.Е.Марченко, состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане. При этом особое внимание было уделено усилиям по формированию нового ливанского правительства и преодолению последствий разрушительного взрыва в порту Бейрута 4 августа с.г.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, суверенитета и независимости дружественной Ливанской Республики, императива решения всех вопросов национальной повестки дня самими ливанцами без внешнего диктата. Подчеркнут настрой Москвы на дальнейшее развитие комплекса двусторонних связей, включая конструктивные контакты со всеми ливанскими политическими силами, в интересах укрепления межобщинного согласия и стабильности Ливана.