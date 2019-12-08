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8.12.2019:45

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым

2153-08-12-2020

8 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

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