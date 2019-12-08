Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с великоалбанскими проявлениями на Балканах

Обращает на себя внимание повышенная активность в Тиране, Скопье и Приштине с отчетливой «великоалбанской» нагрузкой.

27 ноября с.г. в Тиране подписан Меморандум о создании совместного конгресса албанонаселенных муниципалитетов, который бы в числе прочего охватывал территорию Косово. Данная платформа якобы призвана способствовать развитию сотрудничества на уровне местного самоуправления под лозунгом исполнения евроинтеграционной повестки. На деле же речь идет о попытке исподволь сформировать «общеалбанское пространство» вне правовых реалий, игнорируя суверенитет и границы международно-признанных государств.

Особенно цинично все это выглядит на фоне многолетнего саботажа косовскими властями своих обязательств в части, касающейся формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово. В свою очередь, Европейский союз, выступающий в роли посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, по-прежнему не в состоянии заставить косоваров соблюдать договоренности, достигнутые при участии Брюсселя.

Исходим из того, что ЕС должен проводить взвешенную линию, активно добиваться выполнения согласованных решений. Обеспечить условия для укрепления мира и стабильности в регионе можно лишь на основе базовой резолюции СБ ООН 1244, уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств на Балканах.