О консультациях спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности С.Шерги

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов провел консультации с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня с акцентом на проблематику предотвращения и урегулирования конфликтов на Африканском континенте, в частности в Сахаро-Сахельской зоне, Ливии, Мали, ДРК, Эфиопии и ЦАР. При этом была подтверждена важность консолидации усилий как самих африканцев, так и всего мирового сообщества в борьбе с экстремизмом, международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

В ходе консультаций был углубленно рассмотрен комплекс вопросов дальнейшего расширения многопланового взаимодействия по линии Россия-Афросоюз, включая задачи обеспечения безопасности и стабильности в Африке.