Выступление директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Н.С.Кобринца на заключительной сессии 27-го заседания СМИД ОБСЕ, Тирана/ВКС, 4 декабря 2020 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

Позвольте начать со слов признательности албанскому председательству, которое в весьма сложных условиях сделало все возможное для успешного проведения министерской встречи.

Кризис доверия в отношениях между государствами-участниками ОБСЕ напрямую проявился и в ходе обсуждения итоговых документов СМИД. Увы, прошлогодний «Братиславский призыв» Действующего председательства сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не на том, что разобщает, был услышан не всеми. Не получилось реализовать весь потенциал ОБСЕ и в этом году. Вновь не согласована политическая декларация. Хотя именно сейчас востребован обнадеживающий сигнал: несмотря на различия в подходах к кризисным ситуациям и разное восприятие угроз безопасности, у нас есть общие цели и готовность к совместной работе по вопросам, которые нас объединяют.

Упущена возможность отразить в итоговых документах СМИД важные для ОБСЕ и современной архитектуры евробезопасности вехи – 45-летие Хельсинкского Заключительного акта, 30-летие Парижской хартии для новой Европы и 10-летие Астанинской декларации. А ведь это был прекрасный повод переподтвердить приверженность базовым принципам ОБСЕ, прежде всего, – задаче укрепления всеобъемлющей и неделимой безопасности.

Без должного внимания осталась 75-я годовщина окончания самого страшного в истории человечества конфликта – Второй мировой войны.

Разногласия между государствами-участниками не позволили согласовать проект заявления СМИД по COVID-19. Его одобрение могло продемонстрировать, что перед лицом глобальной угрозы мы способны действовать сообща, поступиться узконациональными приоритетами ради общего блага.

Конфронтационные подходы ряда стран свели на нет усилия по выработке документа по Украине, который был призван направить в нужное русло усилия государств-участников ОБСЕ в целях содействия урегулированию конфликта в Донбассе.

Сожалеем, что не было принято решение о доступе к информации – одной из самой актуальных проблем. Это тем более важно сегодня, когда в некоторых государствах-участниках идет расправа над русскоязычными журналистами, в том числе на Украине и в Латвии.

Со своей стороны, мы были настроены конструктивно, ориентируясь на объединительную повестку дня. Российская делегация добросовестно работала над всеми проектами, предложенными председательством, внимательно отнеслась и к другим документам.

Многолетний застой в ОБСЕ, выраженный в неспособности произвести действительно важный с точки зрения обеспечения европейской безопасности «политический продукт», можно преодолеть только общими усилиями. Необходимо честное обсуждение всего спектра проблем Организации – от географических и тематических дисбалансов до статусно-правовых вопросов. Предложенный Российской Федерацией проект министерского решения по укреплению эффективности ОБСЕ имел именно эту цель. Важно вернуться к данной теме в следующем году, призываем будущее шведское председательство заняться этим вопросом.

Вызывают беспокойство назойливые попытки отдельных государств зафиксировать чуть ли не в каждом документе ОБСЕ во всех трех измерениях безопасности тему т.н. «гендерного равенства». Это противоречит естественному принципу межгосударственного общения – не пытаться навязать другим свою специфическую социальную модель, некие неолиберальные «ценности». Ни к чему полезному этот «гендерный экстремизм» не ведет, лишь затрудняет работу в рамках Организации над действительно важными вопросами. Опыт последних министерских встреч подтвердил это в полной мере. Просили бы будущее шведское председательство учесть и это обстоятельство.

Положительным итогом СМИД стали назначения Генерального секретаря, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Представителя по вопросам свободы СМИ и Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека. Впервые в истории Организации приняты решения, которые ведут к более сбалансированной географической представленности в руководстве исполнительных структур ОБСЕ. Движение к искоренению дисбалансов нашей Организации на кадровом направлении должно быть продолжено. Это – требование времени, а не Российской Федерации.

Мы присоединились к консенсусу по кандидатуре госпожи Хельги Шмид на ответственную должность Генерального секретаря. Знаем ее профессионализм, обширный дипломатический опыт. Поддержали ее в личном качестве, а не как представителя Германии или Евросоюза. Рассчитываем, что госпожа Шмид на своей новой должности абстрагируется от национальных и блоковых установок и будет работать беспристрастно с учетом интересов всех государств-участников ОБСЕ, как предусмотрено мандатом.

Удовлетворены «пакетом» тематических документов СМИД: о противодействии транснациональной организованной преступности, борьбе с коррупцией посредством цифровизации и повышения прозрачности, предотвращении и искоренении пыток, сотрудничеству с Азиатскими партнерами. Приветствуем заявление министров в поддержку приднестровского урегулирования в формате «5+2». Важное событие «на полях» этого СМИД – заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Желаем успехов председательству Северной Македонии в 2023 году.

Не теряет актуальности расширение сотрудничества в противодействии транснациональным вызовам, прежде всего, терроризму. ОБСЕ должна сохранять высокий профиль в борьбе с распространением террористической идеологии, в том числе через Интернет, соцсети и СМИ, эффективнее задействовать потенциал комитета по безопасности Постоянного совета ОБСЕ на приоритетных направлениях в сфере антитеррора. Пришло время придать импульс борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Отдельного внимания требует проблематика информационно-коммуникационных технологий.

Во втором измерении необходимо проанализировать нездоровую ситуацию в торгово-экономической сфере, заняться вопросами экономической взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов с целью построения Большого евразийского партнёрства. Содействовать развитию туризма как наиболее пострадавшей от COVID-19 отрасли.

На гуманитарном треке на первый план выходят социальные и экономические права граждан. В уважении к различным моделям цивилизационного и общественного развития кроется значительный потенциал для повышения эффективности сотрудничества в человеческом измерении. В этой области мы тоже можем достигать консенсуса, когда не пытаемся навязывать другим собственные стандарты. Пора обеспечить адекватную защиту языковых и образовательных прав национальных меньшинств. Требуется решительно бороться с героизацией нацизма и фальсификацией истории. Выполнить, наконец, поручение СМИД 2014 года в Базеле о подготовке министерских деклараций против нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий.

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить албанских коллег за добросовестную работу и пожелать успехов принимающему у него эстафету шведскому председательству.

Спасибо за внимание.

Прошу приложить данное выступление к журналу дня заседания.