О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с делегацией партии «Альтернатива для Германии»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял делегацию партии «Альтернатива для Германии», во главе с её сопредседателем Т.Хрупалла, находящуюся в Москве по приглашению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-германских отношений. С.В.Лавров указал на бесперспективность проводимого Берлином конфронтационного курса сдерживания нашей страны. При этом дальнейшее выдвижение со стороны ФРГ бездоказательных обвинений и введение всё новых санкций против России ставит под угрозу формировавшийся десятилетиями весь комплекс российско-германских отношений.

Внимание германских политиков было привлечено к отсутствию предметных ответов со стороны Федерального ведомства юстиции ФРГ на запросы Генеральной прокуратуры России о предоставлении доказательств т.н. отравления А.Навального, подкрепленных результатами проб и анализов пациента, что является условием для завершения доследственной проверки в связи с инцидентом и принятия решения о возбуждении по нему уголовного дела. Такая позиция отражает грубое пренебрежение официальным Берлином своих международно-правовых обязательств по соответствующим конвенциям.

Подтверждена задача продвижения позитивной повестки дня в российско-германских отношениях на равноправной взаимоуважительной основе, включая сохранение и дальнейшее развитие широких связей между двумя странами в таких областях, как экономика, наука, образование, молодежные обмены, межрегиональные и межобщественные связи.

С учетом проявленного интереса немецким депутатам разъяснена российская позиция по ситуации в Белоруссии, а также урегулированию кризисов и конфликтов в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине.