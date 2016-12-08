Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с делегацией партии «Альтернатива для Германии», Москва, 8 декабря 2020 года

Рады приветствовать руководство партии «Альтернатива для Германии» в Министерстве иностранных дел. Сожалеем, что г-н А.Гауланд не смог с Вами приехать по состоянию здоровья. Рассчитываем, что он будет в порядке и продолжит работать вместе с вами.

Вы находитесь здесь по приглашению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Признательны, что в связи с этой поездкой вы высказали заинтересованность провести встречу с руководством нашего Министерства. Считаем это весьма важным. В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться. В этом смысле диалог по всем линиям – межправительственной, межпарламентской, межобщественной – обретает особую важность на данном этапе.

Традиционно поддерживаем контакты со всеми значимыми политическими силами Германии, к которым, конечно же, относится «Альтернатива для Германии». Вы являетесь крупнейшей оппозиционной партией в Бундестаге и имеете своих представителей в законодательных органах всех 16 земель вашей страны. У нас вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодействовать поездке, устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно удивила развязанная вокруг этой поездки истеричная внутренняя дискуссия.

С учетом непростого времени в наших двусторонних отношениях в нынешней ситуации наоборот было бы важно развивать контакты между представителями российского и германского общества на всех уровнях, особенно между теми, кто выступает не только за сохранение потенциала нашего взаимодействия, но и за преодоление существующих проблем.

Со своей стороны никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозицией. Причем официальные лица Берлина предпочитают встречаться из числа оппозиционеров не с представителями парламентских фракций, а с несистемными деятелями. Это стало уже доброй традицией.

Когда Министр иностранных дел ФРГ Х.Маас бывает в Москве, он всегда встречается с людьми, критикующими политику Кремля, и никаких попыток возбранять такого рода контакты с нашей стороны не предпринимается. В свою очередь когда представители нашей несистемной оппозиции агрессивно критикующие власти Российской Федерации, бывают в Берлине, их принимают в Министерстве иностранных дел на высоком уровне и считают это само собой разумеющимся.

У нас с Германией много вопросов, по которым мы занимаем разные позиции, порой противоположные, но в современном мире это естественно. Нарастание трансграничных угроз, являющихся общими для всего человечества, как раз требует диалога, поиска баланса интересов, а не нагнетания конфронтации и попыток воспрепятствовать общению.

Ваш приезд в Российскую Федерацию является очень хорошей возможностью, чтобы продолжать такую дискуссию и искать дополнительные точки соприкосновения. Ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, нуждающихся в переосмыслении и в том, что сейчас принято называть перезагрузкой.