Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на Общем собрании Российского совета по международным делам, Москва, 8 декабря 2020 года

Уважаемый Игорь Сергеевич,

Уважаемые коллеги,

Продолжаем работать, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом.

Международная повестка была переполнена кризисами и конфликтами. Как будто этого было недостаточно – появился COVID-19, который нанес значительный урон мировой экономике. Закрылись и продолжают оставаться в ограничительном режиме государственные границы. Серьезно пострадали контакты между людьми во всех без исключения областях. Бороться с этой заразой можно только сообща, если хотим эффективно ее побороть. Мы и большинство других стран на это нацелены. Но западные партнеры, как и многие годы до этого, пытались эгоистично использовать обстановку для извлечения для себя максимальной выгоды. По сути они хотят возродить модель однополярного мироустройства.

Судя по всему Евросоюз отказался от притязаний на роль одного из полюсов в объективно формирующейся многополярной системе и полностью ориентируется на США. Линия ФРГ по многим вопросам в последнее время убеждает нас, что именно так хочет поступать Берлин, сохраняя свои претензии на полное лидерство в ЕС. У французов несколько иная позиция. Доминирующей представляется тенденция на отказ Евросоюза от амбиций на «полюс» в многополярном мироустройстве. Если Франция захочет претендовать на эту роль, посмотрим, что получится.

Интеллектуальным оправданием своей линии Запад выдвигает пресловутую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», которые выдумываются на ходу, на различных «междусобойчиках». Только что ЕС заслужил похвалу Госсекретаря США М.Помпео, одобрив «генерический» механизм введения санкций за нарушение прав человека, вслед за «химическим» и «хакерским». ЕС создает их в своем узком кругу, не удосуживаясь обращаться в универсальные органы, существующие под эгидой ООН. Эти органы, переживающие сейчас непростые времена, Запад пытается всячески дискредитировать, либо подчинить своей воле через «приватизацию» секретариатов, как видим в ОЗХО. Когда же это не получается, выносят соответствующую тематику за пределы ооновских структур, универсальных конвенций и навязывают удобные им решения в качестве истины в последней инстанции, единственно верного варианта многосторонности.

Это суть концепции «миропорядка, основанного на правилах» и фиктивного мультилатерализма, сочиненной немцами и французами. Они продвигают её, предъявляя всему миру позицию и инициативы ЕС как не подлежащие сомнению, как пример для всех остальных. Не согласны с таким подходом. Убеждены, что как бы трудно ни работалось в универсальных структурах, где представлен весь спектр мнений, в том числе диаметрально противоположных, единственно устойчивыми договоренностями являются согласованные с участием всех без исключения государств, в том числе непримиримых оппонентов. В конце концов по иранской ядерной программе удалось договориться, хотя позиции были «искрящими».

Западу это кажется уже не нужным. Нет сомнений, что он пытается возродить однополярную модель мироустройства. Такие «полюса» как Китай и Россия едва ли будут ему подвластны, но Индия является сейчас предметом настойчивой, агрессивной, изощренной политики западных стран, пытающихся втянуть её в антикитайские игры, продвигая индо-тихоокеанские стратегии (так называемый «Quad»), и заодно резко ослабить наши теснейшие партнерские, привилегированные отношения с индийцами. На это направлено очень жесткое давление американцев на Дели по вопросам военно-технического сотрудничества.

Не приемля объективные тенденции формирования многополярного мира, Запад под руководством США взялся за «игру». Китай и Россия «отложены» на потом, а всех остальных они хотят так или иначе втянуть в новую однополярность. Мы со своей стороны будем продвигать объединительную повестку дня. Единственным таким механизмом за рамками СБ ООН, где ещё можно как-то договариваться на основе баланса интересов, является «Группа двадцати». В ней представлены т.н. «семерка», страны БРИКС и государства, мыслящие ближе к философии БРИКС, нежели к «семерочной» западной коалиции (Саудовская Аравия, Мексика, Аргентина, Индонезия, Египет). «Двадцатка» – это площадка, где все-таки есть надежда на продвижение более сбалансированных подходов, которые потом будут транслироваться в формальных международно-правовых структурах. Наши официальные контакты с Западом заморожены по инициативе последнего (не буду распространяться о причинах, всё хорошо известно). Это линия на возобладание однополярности, и Россия с её «гонором», как они считают, была «изолирована» и «наказана».

В этих условиях роль контактов по линии политологического и экспертного сообществ значительно возрастает. Ценим то, что делает Российский совет по международным делам (РСМД), интеллектуальную поддержку этой независимой структуры, оказываемую нашим внешнеполитическим действиям и дипломатической работе. Устойчиво укрепляется тенденция на регулярный диалог с китайскими и индийскими коллегами, добавляется достаточно серьезная работа с африканскими партнерами.

Интересен доклад «Альтернативные сценарии отношений между ЕС и Россией в 2030 году» и подготовленный совместно с Центром стратегических и международных исследований документ «Отношения России и США на перепутье». Постоянная линия РСМД на развитие сети партнерских связей с коллегами за границей и в России заслуживает поощрения и поддержки. Отмечу доклад «Электронная интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов (2020)», который интересен по концепции и познавателен.

Рассчитываю, что РСМД, независимо от того, что произойдет с коронавирусом, продолжит активную работу и в следующем году.