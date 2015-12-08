О рабочем визите Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна в Российскую Федерацию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 декабря по приглашению С.В.Лаврова Российскую Федерацию с рабочим визитом посетил Министр иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазян.

Стороны обстоятельно обсудили актуальные темы российско-армянского сотрудничества. Отмечено поддержание активного политического диалога на всех уровнях в духе традиционно дружественных и союзнических отношений между нашими странами. С удовлетворением констатирована сохранившаяся в целом стабильная динамика развития торгово-экономического взаимодействия, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. В условиях действующих ограничений продолжались контакты в культурно-гуманитарной сфере.

В ходе переговоров были «сверены часы» по вопросам сотрудничества в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, на площадках ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ЧЭС и других международных организаций. Рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Министры всесторонне обсудили ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, достигнутых в рамках заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. Подробно остановились на приоритетных направлениях гуманитарного реагирования в этом регионе, включая поиск без вести пропавших, обмен военнопленными, восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев. Особый акцент сделан на важности скорейшего и широкого вовлечения в указанные процессы профильных международных организаций, прежде всего соответствующих институтов и механизмов системы ООН.

Переговоры были отмечены обоюдным настроем на дальнейшее наращивание внешнеполитического диалога в духе союзнического взаимодействия между нашими странами.