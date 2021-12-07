Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном, Москва, 7 декабря 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

Хотел бы еще раз приветствовать моего коллегу, Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна, находящегося в России с первым зарубежным визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства. Переговоры прошли в традиционно теплой, союзнической атмосфере стратегического партнерства, которая определяет развитие связей между нашими странами.

21 ноября с.г. в Ереване по поручению Президента России В.В.Путина находилась российская межведомственная делегация. В ходе встречи с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном и бесед с коллегами из Министерства иностранных дел, Министерства обороны и экономических ведомств подробно обсудили ситуацию, сложившуюся после подписания совместного Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября с.г., а также задачи, вытекающие в этой связи в интересах полного урегулирования нагорно-карабахской проблемы и в контексте развития двусторонних связей между Россией и Арменией.

Подписание Заявления от 9 ноября с.г. создает все необходимые условия для долгосрочного урегулирования конфликта на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов, стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Удовлетворены тем, что перемирие соблюдается «на земле» уже почти месяц. Идет возвращение беженцев, есть продвижение в обмене пленными и телами погибших, в поисках пропавших без вести. Заинтересованы в том, чтобы эти острые гуманитарные вопросы решались как можно скорее. Наметили ряд шагов на этом направлении.

Признательны нашим друзьям за высокую оценку деятельности российского миротворческого контингента. На первый план наряду с упомянутым мной решением гуманитарных проблем выходят задачи оказания содействия в восстановлении инфраструктуры, жилого фонда, налаживания нормальной жизни, здравоохранения. Разблокирование транспортных коридоров и всех экономических связей, как предусмотрено в совместном Заявлении от 9 ноября с.г., также должно сыграть позитивную роль в оживлении экономической активности, налаживании нормальной повседневной жизни в этом регионе.

Говорили о вопросах, связанных с созданием по инициативе Президента России В.В.Путина центра гуманитарного реагирования. Предложили сделать его международным, с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы. В ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства.

Обменялись мнениями о подключении к постконфликтной реабилитации региона соответствующих международных организаций. В регионе уже не один год (с середины 90-х) работает Международный комитет Красного Креста (МККК). Его представители есть в Ереване, в Баку и Степанакерте. Штатное расписание будет увеличено, как нам сказал Президент МККК П.Маурер в ходе своего недавнего визита в Москву. Интерес проявляют также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ПРООН, Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО заинтересована в сохранении всемирного культурного наследия. Это в полной мере отвечает интересам Армении. Россия поддерживает такой подход.

Нацелены на то, чтобы процесс восстановления экономики, инфраструктуры, систем здравоохранения и жизнеобеспечения способствовал созданию условий для налаживания добрососедских отношений между армянами и азербайджанцами, как на территории Нагорного Карабаха, так и в межгосударственном плане. Это помогло бы формированию в регионе атмосферы доверия и сотрудничества на благо проживающих народов и расположенных здесь стран.

Убеждены, что представители различных национальностей и вероисповеданий должны жить в мире и безопасности где бы то ни было. Южный Кавказ заслужил такой подход. Будем его всячески продвигать.

Отметили призванную сыграть в укреплении этих тенденций роль Минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей – Россией, Францией и США.

Подробно говорили о ключевых аспектах двусторонней повестки дня. У нас интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Несмотря на эпидемиологические ограничения, активно продолжается сотрудничество по линии министерств и ведомств, включая сопредседателей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Вице-премьеры, возглавляющие данную комиссию, находятся в постоянном контакте. На повестке дня проведение очередного полноценного заседания межправкомиссии и Российско-армянского межрегионального форума. Соответствующие мероприятия состоятся, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией.

Приветствовали хороший рост товарооборота в прошлом году на 26 процентов (до 2,5 млрд долларов), а в этом «коронавирусном» году уникальный результат – он сократился всего на 0,7 процента. У России мало с кем из ее торговых партнеров есть такие цифры. Считаем это важным.

Договорились, что внешнеполитические ведомства будут всячески способствовать созданию необходимых условий для дальнейшего углубления торгово-экономических связей. Подчеркнули, что будем укреплять договорно-правовую базу наших отношений. Ускорим подготовку документов в сфере массовых коммуникаций, биологической и международной информационной безопасности.

Придаем большое значение изучению русского языка в Армении. Ценим, что наши друзья понимают значение этого направления сотрудничества. В Республике около 60 государственных школ осуществляют углубленное обучение русскому языку, действуют 6 филиалов российских вузов, а также Российско-Армянский университет. Всего в российских вузах обучаются свыше пяти тысяч граждан Армении, из них более двух тысяч – за счет федерального бюджета Российской Федерации. Продолжим выполнять подобные программы, выделять соответствующие квоты. Готовы их увеличивать.

Говорили о задачах противодействия коронавирусу. Подчеркнули важность наращивания усилий по линии общих интеграционных объединений в интересах укрепления единого санитарно-эпидемиологического пространства, о чем недавно в рамках видеоконференции говорили лидеры наших государств.

В двустороннем формате Россия продолжит поставлять армянским друзьям на безвозмездной основе мобильные биолаборатории, тест-системы, реагенты, медтехнику. Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины.

Высоко оценили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ). Условились продолжать тесную координацию в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), других многосторонних форумах. Рассмотрели ход реализации Плана консультаций между нашими министерствами на 2020-2021 гг. Договорились внести в него соответствующие коррективы, связанные с переносом ряда мероприятий из-за пандемии коронавируса.

У нас состоялся очень полезный, полноценный первый контакт с новым Министром иностранных дел Армении, который любезно пригласил меня посетить Ереван в очередной раз. С удовольствием приеду. По срокам договоримся дополнительно.

Вопрос: В свете Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября с.г. и Совместного заявления глав делегаций стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря с.г. могли бы Вы обозначить основные задачи и направления дальнейшей работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ?

С.В.Лавров: Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели Россия, США и Франция (изначально были Россия и США, Франция присоединилась позднее по просьбе Парижа) проделали за последние годы очень большую работу, в том числе разработали, согласовали со сторонами в целом, хотя и не до последних деталей, базовые принципы урегулирования. Они и легли в основу договоренности, зафиксированной в Заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября с.г. Имею в виду передачу Азербайджану пяти, а потом еще двух районов, также развертывание миротворцев для обеспечения безопасности в регионе, создание Лачинского коридора между Нагорным Карабахом и Арменией и разблокирование всех транспортных и экономических связей и коммуникаций. Всё это закреплено в Заявлении и начинает осуществляться максимально эффективно.

Вопрос: В контексте обеспечения условий для скорейшего возвращения к нормальной жизни как Вы оцениваете уровень взаимодействия Межведомственного центра гуманитарного реагирования с местными властями Нагорного Карабаха?

С.В.Лавров: Миротворцы вместе с Межведомственным центром гуманитарного реагирования активно сотрудничают с местным населением. Содействие, оказываемое возвращающимся людям, предоставляется с первых же минут, когда там появились миротворцы и спасатели – сотрудники МЧС России. Этот процесс сейчас обретает устойчивый характер. Люди приобретают больше уверенности в том, что происходит. Будем всячески укреплять эти настроения. Этому способствуют ведущиеся переговоры о превращении центра гуманитарного реагирования в международный – с участием Армении и Азербайджана. Соответствующие документы обсуждаются по линии соответствующих структур.

Среди продолжающихся процессов, которые должны детализировать договоренности, есть тема конкретизации правовых аспектов зоны ответственности российских миротворцев. Это та зона, которую они занимают в соответствии с Заявлением от 9 ноября с.г. Миротворцы выполняют функции по обеспечению безопасности, созданию условий для возвращения беженцев, содействию в решении гуманитарных вопросов, обеспечению нормальной жизнедеятельности.

Процесс идет в том направлении, о котором договаривались вместе со сторонами сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Исходим из того, что самое главное – обеспечить всестороннюю поддержку Заявлению трех лидеров от 9 ноября с.г. На состоявшемся 3 декабря с.г. виртуальном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ три сопредседателя на уровне глав внешнеполитических ведомств приветствовали Заявление от 9 ноября с.г. и высказались в поддержку его реализации.

Из тех задач, которые предстоит решать и по которым сопредседатели могли использовать свой вес и авторитет, отмечу подключение международных организаций. Очень важно определить правильные параметры такого взаимодействия. Международный комитет Красного Креста (МККК) работает там давно. А организации системы ООН, хотя и присутствуют в Армении и Азербайджане, но в Карабахе их не было. Сейчас Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш готовит (это займет время, но бюрократия есть бюрократия) оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН. Они рассчитывают направить ее туда в середине декабря. Хотели, чтобы эти миссии максимально конкретно сконцентрировались на предоставлении специфической, предметной помощи на всех направлениях, являющихся наиболее острыми для тех, кто живет в Нагорном Карабахе: восстановление необходимой инфраструктуры, жилищного фонда, решение других гуманитарных вопросов.

Особое внимание сопредседатели могли бы уделить теме сохранения религиозных объектов, культурного наследия в Нагорном Карабахе. На эти цели планируется выделить специальные ресурсы ЮНЕСКО. Эта организация тоже готовит свою оценочную миссию.

В качестве страны-сопредседателя заинтересованы в том, чтобы вместе с французскими и американскими коллегами побуждать международные организации обеспечивать прогресс на этих направлениях. Сохранение, защита культурного наследия, религиозных объектов имеет особое значение. Думаю, что Франция как страна-хозяйка штаб-квартиры ЮНЕСКО может сыграть в этом особую роль. Считаю, что американская сторона тоже может этому поспособствовать.

Вопрос: Договоренности по Нагорному Карабаху от 9 ноября с.г., очевидно, стали лишь временным шагом на пути к урегулированию карабахского конфликта. Планируются ли в ближайшее время более содержательные дискуссии по этому вопросу на уровне глав МИД Армении и Азербайджана или на высшем уровне? Когда такие встречи могут состояться?

С.В.Лавров: Я говорил во вступительном слове, что частью устойчивого долгосрочного урегулирования является налаживание нормальной жизни в этом регионе, которая отвечала бы интересам всех национальных, этнических, конфессиональных групп. Это подразумевает сосуществование и добрососедство армян, азербайджанцев и других народов, проживающих в регионе. Выступаем за это и будем приветствовать любые шаги, которые стороны будут готовы предпринять в этом направлении. Будем их к этому поощрять. Когда могут состояться прямые контакты между Баку и Ереваном, в т.ч. на высшем уровне, решать нашим азербайджанским и армянским коллегам.

Вопрос: 3 декабря Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Ж.Боррель употребил в своем блоге термин «астанизация», характеризуя раздел сфер влияния, например, России и Турции. Он заявил, что такой сценарий был в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии. Согласны ли Вы с такой трактовкой и вообще в целом с этим термином?

С.В.Лавров: Не читал блога Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Ж.Борреля с термином «астанизация». Надеюсь, он именно это имел ввиду, а не какие-то другие созвучные выражения. В данном случае я не усматриваю какого-то негативного подтекста. Надеюсь, что он не вкладывал негативное звучание в это слово, которое он изобрел, потому что по большому счету «Астанинский процесс» сложился в контексте сирийского кризиса.

Пока «Астанинский формат» не оформился, никакого прогресса в политическом урегулировании не наблюдалось вообще. Целый год ничего не делалось, ссылались на различные проблемы, связанные то с одним, то с другим аспектом: то Правительство было готово, а оппозиции не была готова, то оппозиция была представлена исключительно эмигрантами, а не от них зависит положение на поле боя и многое другое. Тогда Россия, Турция и впоследствии присоединившийся к ним Иран как непосредственно заинтересованные страны, соседи (а Россия как страна, которая понимала страшный риск повторения в Сирии того же, что до этого устроили в Ливии и Ираке), решили воспользоваться своим влиянием на сирийские стороны для того, чтобы хоть как-то начать усаживать их за стол переговоров.

Так появилась инициатива проведения Конгресса сирийского национального диалога. Мы смогли расшевелить ООН, которая именно после «Астанинской инициативы» согласилась участвовать в «Астанинском процессе», где за столом переговоров представлены Правительство и вооруженная оппозиция наряду с Россией, Турцией и Ираном как гарантами «Астанинского процесса». Там присутствуют и наблюдатели от арабских стран (Иордании, Ирака и Ливана), а также представители ООН. Мы должны без ложной скромности признать, что начинания «Астанинского процесса», его конкретные договоренности и сейчас определяют магистральное направление сирийского урегулирования, которому следует ООН при поддержке всего мирового сообщества.

Что касается проецирования этого формата на другие регионы – это дело политологов. Но что касается Южного Кавказа, то и Россия, и Турция, и Иран являются непосредственными соседями стран этого региона и нам не безразлично, как здесь обстоят дела. Мы свое отношение к происходящему выражаем конкретными делами. Это касается и Заявления от 9 ноября с.г., согласованного по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина вместе с его коллегами из Азербайджана и Армении, и той большой серьезной помощи, которую мы оказываем в преодолении последствий горячей фазы этого конфликта и миротворцами, и гуманитарными поставками, и во многих других формах.

Что касается «настроения», которое Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Ж.Боррель изложил в своем блоге, то, как я понимаю, он немного озабочен тем, что кто-то другой кроме Евросоюза может делать какие-то инициативные шаги в современном мире. Напомню, что некоторое время назад предшественница Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Ж.Борреля г-жа Ф.Могерини заявила, что, когда Евросоюз приходит на Балканы или какой-то другой регион, остальным там делать нечего. Потом, когда мы задали недоуменные вопросы, они стали делать вид, что их не так поняли. Но все всё поняли прекрасно. Если «астанизация» вбрасывается в дипломатический оборот как отражение ностальгии по колонизации, наверное, Евросоюзу тогда придется пережить эти годы ностальгии по тем временам, которые канули безвозвратно. Очень надеюсь, что Евросоюз будет вести себя по-современному и не будет пытаться представлять современный мир, как подлежащий разделению на сферы влияния. Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения геополитических выгод и односторонних преимуществ.