Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с парламентскими выборами в Венесуэле

6 декабря в Венесуэле состоялись выборы в парламент этой страны – Национальную Ассамблею. Согласно предварительным данным, обнародованным венесуэльским Национальным избирательным советом по итогам обработки 82,35% бюллетеней, большинство голосов (67,6%) набирает проправительственный альянс партий «Большой патриотический полюс». Явка составила 31%. Подсчет голосов продолжается.

Участвовавшие в сопровождении избирательного процесса международные наблюдатели, в том числе из Российской Федерации, положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования в соответствии с самыми высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности. Серьезных нарушений не выявлено. Отличительными чертами состоявшихся выборов стали практически повсеместное внедрение высокотехнологичных машин для голосования и участие широкого спектра оппозиционных сил. Во многих аспектах избирательный процесс в Венесуэле был организован более ответственно и транспарентно, чем в некоторых государствах, где привыкли подавать себя в качестве «эталонов демократии».

Заявления о непризнании результатов венесуэльских выборов со стороны отдельных правительств, которые несмотря на имевшиеся приглашения отказались направить наблюдателей в Венесуэлу, свидетельствуют об их неспособности принять объективную реальность, проявить уважение к волеизъявлению миллионов венесуэльских граждан, пришедших на избирательные участки и в соответствии с Конституцией реализовавших право проголосовать за будущее своей страны. Те, кто бойкотировал выборы, очевидно, не готовы к открытому соперничеству посредством участия в демократических процедурах и предпочитают неконституционные схемы борьбы за власть.

Исходим из того, что обновленная Национальная Ассамблея станет репрезентативной площадкой для конструктивного диалога всех политических сил по решению стоящих перед страной задач, преодолению существующих в венесуэльском обществе разногласий в переговорном русле.

Международное сообщество, выступив в поддержку законно избранной Национальной Ассамблеи, способствовало бы созданию благоприятных условий для дальнейшего продвижения внутривенесуэльского политического урегулирования.