Интервью заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко информационному агентству ТАСС, 7 декабря 2020 года

Вопрос: Год назад мы отмечали двадцатилетие Договора о создании Союзного государства, подписанного 8 декабря 1999 года. Тогда никто не думал о пандемии коронавируса, ее последствиях для экономики и волнениях в Белоруссии после выборов. Каким Вы видите взаимодействие в рамках Союзного государства сейчас и в перспективе?

Ответ: Уходящий год был действительно непростым для всех. Однако Союзное государство, являющееся нашим совместным с Беларусью достоянием, успешно прошло это испытание.

Наши страны связывают миллионы нитей и планов по их укреплению и развитию. Активно обсуждаются вопросы гармонизации в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, инноваций, финансов, налогов, тарифного регулирования, миграционной политики, не говоря уже о координации в области внешней политики и обороны.

Вопрос: В последнее время события внутриполитической жизни Беларуси не сходят с новостных лент. Влияет ли эта ситуация на работу и развитие Союзного государства?

Ответ: То, что сейчас происходит в Беларуси, является внутренним делом нашего союзника как суверенного государства. Мы заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации и уверены, что белорусский народ самостоятельно найдет из нее выход. Главное, чтобы ему не мешали, не вмешивались в его внутренние дела, не душили санкциями, не нагнетали обстановку, не настраивали власть и общество друг против друга, не навязывали международного посредничества и иного содействия. Сейчас в Беларуси запущена масштабная работа по проведению конституционной реформы. Надеемся, что она приведет к модернизации политического устройства страны и станет основой обретения общенационального согласия. Это важно как для Беларуси, так и для Союзного государства.

Вопрос: Какова видимая польза от Союзного государства для рядовых граждан, малого и среднего бизнеса?

Ответ: В Союзном государстве удалось достичь вещей, которые прочно вошли в жизнь простых людей и воспринимаются как само собой разумеющееся. Это равные права граждан России и Беларуси в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, местожительства и трудоустройства.

В этом году был согласован проект Концепции миграционной политики, который готовится к внесению в союзный Совмин. В июне в Минске было подписано российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз. Оно повысит транзитный потенциал и туристическую привлекательность наших стран. Его давно ждали иностранные туристы, наши авиа-, авто- и железнодорожные перевозчики и туристические компании. Сейчас соглашение проходит процедуру ратификации. Когда эпидемическая ситуация улучшится, будут сняты трансграничные ограничения, а соглашение вступит в силу, гости наших стран смогут свободно путешествовать, посещая живописные места России и Беларуси.

За счет бюджета Союзного государства организуется лечение и отдых детей из районов России и Белоруссии, пострадавших от чернобыльской катастрофы, санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Союзное государство финансирует наукоемкие программы в различных областях – от информационной и пограничной безопасности до гидрометеорологии и дистанционного зондирования Земли из космоса.

Многое делается в сфере образования. Успехом пользуются олимпиады школьников, конкурсы научно-технического творчества, туристические слеты, военно-патриотические смены учащихся суворовских училищ. К сожалению, некоторые проекты пришлось приостановить из-за пандемии.

Сейчас решается вопрос об увеличении числа мест для белорусских студентов в российских вузах. Прорабатывается открытие в республике пунктов приема ЕГЭ, чтобы школьникам не приходилось для этого выезжать в Россию. Большое внимание уделяется культуре. Пандемия внесла свои коррективы, но, несмотря на это, нам удалось провести массу мероприятий в онлайн-режиме по линии музеев, театров и библиотек. Отмечу онлайн-проект «Дни культуры без границ», стартовавший в День России 12 июня. Он представляет собой трансляцию концертов ведущих коллективов России и Белоруссии. В июле в очном формате прошел фестиваль «Славянский базар в Витебске», собравший более 200 российских артистов. Не забываем о бережном сохранении исторической памяти. 30 июня президенты двух стран открыли Ржевский мемориал Советскому солдату в память о воинах, павших подо Ржевом в 1942–1943 гг.

В сфере культуры много еще предстоит сделать. В России соскучились по гастролям белорусских театров и коллективов народного творчества. Трудно переоценить обмены художественными выставками, контакты между поэтами и писателями.

Вопрос: Раз уж Вы упомянули пандемию, доказало ли Союзное государство свою эффективность в борьбе с этой инфекцией?

Ответ: Эпидемия стала проверкой на прочность нашего сотрудничества в области здравоохранения. Как не раз бывало в нашей истории, перед лицом опасности мы еще больше сплотились. В первую волну, когда многие граждане оказались за рубежом, российские авиакомпании возвращали на родину белорусов, а белорусская «Белавиа» – россиян.

Cейчас в России гражданам Беларуси наравне с российскими гражданами оказывается бесплатная скорая и другая медицинская помощь в борьбе с COVID. Мы направляли в Беларусь на безвозмездной основе наборы тест-систем для выявления инфекции, респираторы высокой степени защиты.

Беларусь будет первой страной, которая получит российскую вакцину. Сто белорусских добровольцев участвовали в клинических исследованиях «Спутника V». Сейчас прорабатываем совместное производство этой вакцины в Беларуси. Думаю, что мы продолжим такое сотрудничество и в отношении «ЭпиВакКороны».

Вопрос: Как утверждают аналитики, без экономического базиса невозможно достижение серьезной интеграции. Как обстоят дела в торгово-экономическом сотрудничестве России и Беларуси?

Ответ: Разумеется, экономика является локомотивом интеграции. От ее развития зависит благосостояние людей, увеличение числа рабочих мест. Россия – ведущий торговый партнер Беларуси. Половина ее товарооборота приходится на нашу страну. Для нас Беларусь – главный торговый партнер среди стран СНГ и четвертый в мире. По инвестициям в белорусскую экономику Россия занимает первое место. Они составляют почти 4 млрд долларов. В Беларуси работает свыше 2 тыс. компаний с участием российского капитала. Реализуются крупные долгосрочные проекты, прежде всего в энергетике. Мы вместе построили Белорусскую АЭС, которая скоро заработает на полную мощность. Она укрепит энергетический суверенитет и безопасность не только Беларуси, но и всего Союзного государства.

Перспективным является взаимодействие в области транспорта. Сейчас идет работа по переориентации белорусских грузопотоков с прибалтийских морских портов на российские.

В настоящее время готовится очередное заседание Группы высокого уровня союзного Совмина на уровне вице-премьеров, которое будет обсуждать весь комплекс торгово-экономического сотрудничества.

Значимой составляющей наших отношений являются межрегиональные связи. С 2014 г. попеременно в России и Белоруссии под эгидой верхних палат парламентов проводятся форумы регионов. Восьмой такой форум в сентябре этого года был посвящен историческому наследию Победы. По его итогам подписаны деловые контракты на рекордную сумму 700 млн долларов.

Межпарламентское взаимодействие, кстати, тоже активно развивается, несмотря на пандемию. В декабре состоится очередная сессия союзного Парламентского собрания, которая примет союзный бюджет на 2021 г.

Вопрос: Недавно в Минске состоялось заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси. Как развивается внешнеполитическое взаимодействие наших стран?

Ответ: Россия и Беларусь традиционно тесно сотрудничают на мировой арене. Наши позиции совпадают практически по всем вопросам международной повестки. Каждые два года обновляется Программа согласованных действий в области внешней политики. На ее основе мы координируем работу в международных организациях, включая ООН и ОБСЕ, отношения с НАТО и Евросоюзом.

На заседании коллегий в Минске, о котором вы упомянули, мы как раз обсуждали отношения с ЕС в контексте санкций, которые были введены Брюсселем против Минска. Из-за них Беларусь снизила уровень участия в есовской программе «Восточное партнерство» и ввела ответные меры против Евросоюза. Как известно, в России и Беларуси действуют единые стоп-листы. Это значит, что иностранцы, которым закрыт въезд в одну из наших стран, становятся невъездными на всей территории Союзного государства. Мы договорились продолжать координировать работу на есовском направлении и сообща реагировать на недружественные шаги Брюсселя.

Мы продолжим тесную координацию по всем направлениям международной политики. Такое взаимодействие является важной составной частью работы по укреплению нашего общего Союзного государства на благо наших стран и народов.