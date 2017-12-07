О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом Ирана в Москве К.Джалали

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 декабря состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали.

Обсуждены основные направления российско-иранского сотрудничества с акцентом на график двусторонних контактов, развитие торгово-экономических связей, реализацию приоритетных совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.