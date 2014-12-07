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7.12.2014:47
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
7 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве А.Бен Цви.
В ходе беседы были рассмотрены наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ключевым региональным проблемам с акцентом на положение дел в арабо-израильском урегулировании.