О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве А.Бен Цви.

В ходе беседы были рассмотрены наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ключевым региональным проблемам с акцентом на положение дел в арабо-израильском урегулировании.