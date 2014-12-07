Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном, Москва, 7 декабря 2020 года

Уважаемый Ара Генриевич,

Дорогие друзья,

Приветствуем вас в Москве. Очень рады, что Министр иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазян свой первый зарубежный визит в этом качестве осуществляет в Российскую Федерацию.

Сегодня печальная годовщина Спитакского землетрясения. Приносим соболезнования. Помним, каким широким был отклик на эту трагедию в Советском Союзе. Рассчитываю, что наша коллективная готовность к природным катаклизмам подобного рода сегодня гораздо выше. Надеемся, что их будет меньше.

Катаклизмы, связанные с деятельностью человека, к сожалению, случаются гораздо чаще. Мы находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение совместного Заявления (сегодня это уже все вынуждены признать), подписанного Президентом Азербайджанской Республики, Премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации от 9 ноября. Оно остановило войну, обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, создало основу для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем. Договорились разблокировать все коммуникации – хозяйственные, транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Будем всячески способствовать продвижению в этом направлении.

Российские миротворцы активно сотрудничают с населением в зоне своей ответственности, помогают возвращению беженцев, разминированию территорий, оказывают медицинскую помощь жителям Нагорного Карабаха, решают другие гуманитарные вопросы.

В тесном контакте с армянской и азербайджанской сторонами создается центр гуманитарного реагирования. Всячески поддерживаем деятельность международных организаций, готовых вкладывать свои ресурсы, опыт, потенциал в восстановление мирной жизни. В частности Российское руководство приняло решение о выделении дополнительного единовременного добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК), работающего многие годы в регионе, включая Ереван и Баку, а также непосредственно в Степанакерте.

Важнейший вопрос – обмен пленными. Через наших миротворцев будем всячески содействовать его скорейшему завершению. Знаем, насколько это острая тема для родных, близких, друзей оказавшихся в плену. Безусловно, обмен телами погибших – это очень эмоциональная часть проблемы, которую необходимо решить как можно скорее.

Уверен, что сегодня обменяемся с Вами мнениями о том, как дальше продвигаться с выполнением заявления от 9 ноября. Это также хорошая возможность обсудить состояние наших двухсторонних союзнических отношений, стратегического партнерства и другие региональные, международные темы помимо Южного Кавказа.

Еще раз добро пожаловать. Очень рады вас видеть.