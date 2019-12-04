О заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Министр иностранных дел России С.В.Лавров принял участие в 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло 3-4 декабря с.г. в формате видеоконференции.

Государства-участники подвели итоги работы ОБСЕ в текущем году. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, удалось обеспечить непрерывность деятельности этой крупнейшей региональной организации. В смешанном формате (с подключением из столиц по видеосвязи) состоялись тематические мероприятия, посвященные обзору проблем в области безопасности, борьбе с терроризмом, организованной преступностью, наркоугрозой, вызовами в информационном пространстве, по выполнению обязательств в сфере экономики и экологии, гуманитарной и выборной тематике. Представители государств-участников смогли подробно обсудить кризисные ситуации на пространстве ОБСЕ, роль Организации в их урегулировании.

Главным итогом СМИД стало достижение консенсуса по назначению нового Генерального секретаря и глав трёх институтов ОБСЕ, что позволило снять остроту институционального кризиса Организации, полгода работавшей без руководства. На должность Генсекретаря утверждена Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Х.Шмид (ФРГ). Российская сторона поддержала её в личном качестве с учетом профессионального опыта, а не как представителя Германии или Евросоюза. Ожидаем, что Х.Шмид на своей новой должности абстрагируется от национальных и блоковых установок и будет работать беспристрастно на благо интересов всех государств-участников ОБСЕ.

Пост Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека занял М.Мекаччи (Италия). Новым Представителем по вопросам свободы СМИ стала М.Т.Рибейру (Португалия).

Впервые в истории ОБСЕ один из руководящих постов в Организации - Верховного комиссара по делам национальных меньшинств (BKHM) - занял представитель страны СНГ, бывший мининдел Казахстана К.К.Абдрахманов. Рассматриваем это как важный шаг к обеспечению справедливого географического баланса в кадровой структуре Организации.

Рассчитываем, что новые главы институтов ОБСЕ будут строго следовать своим мандатам в рамках данных государствами-участниками поручений.

Были одобрены документы во всех трех измерениях деятельности ОБСЕ - решения о противодействии транснациональной организованной преступности, борьбе с коррупцией посредством цифровизации и повышения прозрачности, предотвращении и искоренении пыток, декларация о сотрудничестве с Азиатскими партнерами и заявление в поддержку приднестровского урегулирования в формате «5+2». «На полях» заседания СМИД согласовано заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. В 2023 г. Действующим председателем ОБСЕ будет Северная Македония (в 2021 г. - Швеция, в 2022 г. - Польша).

Дискуссии в ходе СМИД подтвердили назревшую необходимость реформирования ОБСЕ в целях повышения её эффективности и укрепления роли в системе европейской безопасности. К числу первостепенных вопросов относится восстановление культуры диалога для снижения военно-политической напряженности и наращивания сотрудничества по темам, представляющим общий для всех интерес, а также выправление дисбалансов в повестке дня Организации. Сохраняет свою актуальность зафиксированная на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 г. цель формирования на пространстве Организации сообщества равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности.

Положительно оцениваем добросовестные усилия албанского Действующего председательства ОБСЕ по обеспечению бесперебойного функционирования Организации в непростых политических и организационных условиях. Рассчитываем, что принимающее «эстафету» шведское председательство будет выполнять свои функции беспристрастно и в строгом соответствии с имеющимся мандатом.